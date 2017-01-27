Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "Bin 200 kişilik psikososyal destek ekibi sosyal çalışmacı arkadaşımız terör olaylarının yaşandığı 11 ilimizde 50 bin haneye ulaştı ve yaklaşık 300 bin kişiye bu manada ulaşmış olduk, onlara destek olduk."
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "Bin 200 Kişilik Psikososyal Destek Ekibi Sosyal Çalışmacı...
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "Bin 200 kişilik psikososyal destek ekibi sosyal çalışmacı arkadaşımız terör olaylarının yaşandığı 11 ilimizde 50 bin haneye ulaştı ve yaklaşık 300 bin kişiye bu manada ulaşmış olduk, onlara destek olduk."
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