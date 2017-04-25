Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Azerbaycan'da

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakü'de Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ile Aile Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Hicran Hüseynova ile görüştü.



Başkent Bakü'de temaslarda bulunan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, öncelikle Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ile Aile Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Hicran Hüseynova'yla bir araya geldi. Kaya, diplomatlarla gerçekleştirilen toplantıya dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a sıcak ev sahipliği için teşekkür ederek başladı. Kaya, "16 Nisan referandumundan başarıyla çıktığımız için tebrik ettiniz. Bunun içinde ayrıca teşekkür ederiz. Ülkemiz zorlu bir süreç geçirdi ve yoğun bir referandum kampanyası yaşadık. Kampanya sırasında hem içeriden çok zorlandık hem de dışarıdan. Terör örgütleri ve farklı ülkeler bizleri zorladı. Erdoğan karşıtı kampanyalarla dışarıda izi çok zorladılar. Avrupa'da kampanya için Almanya ve Hollanda'ya gitmiştim. Hollanda'da bizi polis zoruyla sınır dışı ettiler. Siz de bunu ilk kınayan ülkesiniz ve bunun içinde sizin şahsınızda Azerbaycan hükümetine teşekkür etmek istiyorum. Bu bizim için gerçekten dostluğumuzun ve kardeşliğimizin bir kez daha göstergesi oldu. Siz ve tüm Azerbaycanlı kadınlara teşekkür etmek istiyorum. Bu kampanyalara rağmen çok güzel netice aldık, güzel sonuç aldık. İnşallah Türkiye daha güçlü şekilde geleceğe yürüyecek. Yeni sistemle yüzde 50'nin üzerinde oy alan Cumhurbaşkanı ile birlikte koalisyon dönemini kapatmış olduk. Tamamen milletin iradesi hakim olacak. Türkiye'yi ekonomik anlamda, sosyal anlamda güçlendireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.



Kaya, daha sonra Uluslararası Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Konferansı'na katıldı. Kaya, konferansta, ekonomik politikanın önceliklerinden biri olan "Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesi: Girişimcilik için Devlet Desteği Mekanizması" adlı oturumda konuşma yapacak. - BAKÜ