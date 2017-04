Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya Açıklaması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "16 Nisan, milletimizin yeni bir istiklal mücadelesidir. Koalisyonlardan, terörden beslenen vesayet odaklarının hayallerinin yıkılacağı gündür. Milli birlik ve beraberliğimizin güç kazanacağı, milli iradenin tecelli edeceği gündür." dedi.



Bakırköy Wow Otel'de, "15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler İstanbul Buluşması" etkinliğine katılan Bakan Kaya, 15 Temmuz'un onuru, gururuyla bugün şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Bakan Kaya, 15 Temmuz şehitlerinin güçlü ve bağımsız bir Türkiye'yi emanet ederek gittiklerini belirterek, "Bugün birliğimizi, dirliğimizi borçlu olduğumuz şehitlerimizin emaneti olan siz değerli vatandaşlarımızla bir aradayken, bir kez daha ifade etmek isterim, onların hatıralarını daima yaşatacağız. İnanın şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bu fedakarlığın maddi karşılığının olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da maddi ve manevi tüm imkanlarımızla şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



"Milletimiz bu kirli oyunu bozdu"



Şehitlerin bıraktığı emaneti korumak adına Malazgirt'te, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta da bedel ödendiğini kaydeden Kaya, şöyle konuştu:



"28 Şubat için 'Bin yıl sürecek' demişlerdi. Bu hayalleri, milletimizin ferasetine, sabrına, iradesine çarptı ve yok oldu.

15 Temmuz'da da benzer hayalleri vardı hainlerin. Yine aziz milletimizin ferasetini, cesaretini hesap edemediler.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz gecesi milletimizin yanında dimdik ayakta duracağını hesap edemediler. 17-25 Aralık'ta, Gezi olaylarında yapamadıklarını 15 Temmuz'da yapmak istediler. Hesap edemedikleri bir şey daha vardı. O da iradesi her şeyin üstünde olan Allah'ın mutlak kaderiydi. Bu kader o gece öylesine tecelli etti ki, onlar tuzak kurdular ama Allah da onlara tuzak kurdu. ve o gece milletimiz bu kirli oyunu bozdu.

Kahraman milletimiz, o gece Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tüm mazlumlar adına, vatan ve hürriyet aşkıyla ayağa kalkmış, tüm hesapları hükümsüz bırakmıştır.

Milletimiz, canı pahasına, tankların altında ezilmeyi, kurşunlara, bombalara hedef olmayı göze alarak çıkmıştır meydanlara. Kadını, çocuğu, yaşlısı ve genciyle, 80 milyon tek yürek olup, diriliş meşalesini yeniden yakmıştır."



"249 şehidimizi asla unutmayacağız"



Bakan Kaya, 15 Temmuz'un, Türkiye'nin siyasi tarihinde uyanış ve diriliş destanı olarak yerini aldığını, silah gücüyle millet iradesini yok etmeye çalışanların, demokrasi ve özgürlükleri yok etmeye çalışanların, tarihi bir yenilgiyle hüsrana uğradıklarını söyledi.



O gece tüm Türkiye'nin ayakta olduğunu hatırlatan Kaya, şunları kaydetti:



"Çünkü o gece kucağında yavrusuyla tankın karşısına çıkan, ayaklarının altı öpülesi annelerimiz vardı. 'Bu gece sokağa çıkmazsan bir daha çıkamazsın' diyerek eşlerini darbeye karşı direniş için helalleşerek uğurlayan kadınlarımız vardı. 15 Temmuz'a ruh veren kahraman kadınlarımız. O gece kadınlarımız evden eşlerini, çocuklarını dualarla uğurlamasaydı, bizzat kendileri en ön saflarda teröristlere karşı direniş göstermeselerdi, bugün tarihimizin akışı çok farklı seyredebilirdi.

O gece Türkiye ayaktaydı. Türkiye'nin gençleri, kadınları ayaktaydı. Abdullah Tayyip Olçok 17 yaşındaydı, o gece babası Erol Olçok'un ısrarına rağmen evde kalmayı reddetti ve baba oğul şehadete birlikte yürüdüler. Kısıklı'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yürüyerek giden Ayşe Aykaç, Cengiz Hasbal, Samet Uslu, Kemal Ekşi de burada şehit düşen kardeşlerimizden.

Esenler'den Atatürk Havaalanına doğru yürürken tankın altında kalarak şehit olan Türkan Türkmen Tekin'i unutmayacağız.





O gece milli irade için ölmeyi göze alan, Kızılay Meydanında namazını kılmaya hazırlanırken tanktan açılan ateşle şehit olan Battal İlgün'ü unutmayacağız. 22 yaşında, üniversite öğrencisi, al bayrağın rengine kanını katan nice ataları gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde atılan bir bomba ile şehit olan Muhammed Yalçın'ı unutmayacağız. Acıbadem Mahalle Muhtarımız Mete Sertbaş'ı, Murat Naiboğlu'nu, Murat Mertel'i, Kader Sivri'yi, Halil Kantarcı'yı, Sevgi Yeşilyurt'u, Zeynep Sağır'ı, Yıldız Gürsoy'u ve bu davaya baş koymuş 249 şehidimizi asla unutmayacağız."



"16 Nisan milli birlik ve beraberliğimizin güç kazanacağı gündür"



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği paketine de değinerek, "15 Temmuz'un en önemli sonucu 16 Nisan'da oylayacağımız anayasa değişikliğidir. Yaşadıklarımız güçlü bir yönetim sistemini kaçınılmaz hale getirmiştir." dedi.



Türkiye'nin ne zaman kalıcı istikrara doğru yürürse, birilerinin içeriden ve dışarıdan karıştırmaya, güven ve istikrarı bozmaya çalıştığını ifade eden Kaya, Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi ve nihayet 15 Temmuz darbe girişimiyle bu millete diz çöktürmek istediklerini kaydetti.



Bu millete hiç kimsenin diz çöktüremeyeceğini vurgulayan Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hiç kimse millet iradesine ipotek koyamayacaktır. Devlet ve millet olarak ekonomik ve siyasi krizlerden beslenen canavarlara asla fırsat vermeyeceğiz. Bu milletin emeğinin, alın terinin bir gecede çıkarılan suni krizlerle çalınmasına izin vermeyeceğiz. Güçlenen ekonomimize sahip çıkacağız. İstikrarı sürdüreceğiz. Büyüyen, gelişen Türkiye'ye birlikte sahip çıkacağız. Ekonomide, siyasette istikrarı güçlendireceğiz. 16 Nisan'da yeni anayasa değişikliğiyle kalıcı istikrarı getireceğiz. Yönetimde çift başlılığı ortadan kaldıracağız. Güçlü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getireceğiz. Yasama, yürütme ve yargı tam bağımsız olarak çalışmaya devam edecek. Askeri yargıyı kaldırarak, yargıda sivilleşmeyi sağlayacağız. Bu ülkede hiç kimsenin ne darbe yapmasına ne de darbe hayali kurmasına fırsat vermeyeceğiz. Krizler, kaos ve koalisyon hükümetleri dönemi sona erecek. Türkiye her zamankinden daha hızlı ve daha fazla büyümeye devam edecek. Bu büyük değişim için bizi destekleyeceğinize tüm kalbimle inanıyorum. 16 Nisan, milletimizin yeni bir istiklal mücadelesidir. 16 Nisan, koalisyonlardan, terörden beslenen vesayet odaklarının hayallerinin yıkılacağı gündür. 16 Nisan milli birlik ve beraberliğimizin güç kazanacağı, milli iradenin tecelli edeceği gündür. Demokrasi vazgeçilmezimiz, milli irade gücümüz, kardeşliğimiz geleceğimizdir."