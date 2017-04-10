Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya Açıklaması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "15 Temmuz'a kontrollü bir darbe girişimi diyen Kılıçdaroğlu'nun gazilerimizden şehit yakınlarımızdan ve 80 milyon vatandaşımızdan özür borcu olduğuna inanıyorum." dedi.



Bakan Kaya, İstanbul'daki 'evet kampanyası' çalışmaları kapsamında Esenler'deki Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde AK Parti Esenler İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen programa katıldı.



Burada bir konuşma yapan Bakan Kaya, 16 Nisan'da yapılacak referandum un önemine değinerek, "İnşallah 16 Nisan'da çıkacak çok güçlü bir 'evet', tüm Türkiye düşmanlarının yüreklerini hoplatacak." dedi.



Konuşmasında 15 Temmuz şehitlerine yer veren Bakan Kaya, "15 Temmuz gecesi, bu milletin yürekleri birlikte vurdu. Bu millet canını verdi, bağımsızlığını, bayrağını vermedi. O gece, bu aziz millet, 15 Temmuz'da dünyaya demokrasi dersi verdi. 15 Temmuz'dan sonra, asıl Türkiye düşmanlarının hali ortaya çıktı. Allah, bu yüce milletten razı olsun. Şehitlerimize rahmet eylesin, onları unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.



Bakan Kaya, daha sonra düzenlenen bir yemekte Esenler'de ikamet eden şehit ve gazi yakınları ile bir araya geldi.



Burada bir konuşma yapan Bakan Kaya, şehit ve gazi yakınlarına hitaben şunları söyledi:



"Sizler en kıymetlinizi, evlatlarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi bu cennet vatan için şehit verdiniz.

Malazgirt'ten, Balkanlar'a, Çanakkale'den, Sakarya'ya, Anadolu'nun her karış toprağında aziz şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları vardır. Vatanı, milleti ve kutsal değerleri uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

İnandığımız değerler uğruna, kahramanca savaşan asker ve polislerimize, güvenlik güçlerimize 15 Temmuz şehit ve gazilerimize selam olsun. Şehitlerimiz, dünya durdukça bu milletin yüreğinde en seçkin bir şekilde var olmaya devam edecektir."



Hükümet olarak her zaman şehit ve gazi yakınlarının yanında olduklarını vurgulayan Kaya, "Sizlere gece gündüz hizmet etmeyi gurur ve onur meselesi olarak görüyoruz. Hükümet olarak şehit yakınlarımız, vazife malulleri ve gazilerimiz için ne yapmamız gerekiyorsa, hiç tereddüt etmeden yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. En ufak sıkıntınız, bizim sıkıntımız. Tüm bürokrasimizle beraber yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum, en küçük sıkıntınızda bana ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '15 Temmuz kontrollü darbe girişimi' açıklamasını da eleştiren Bakan Kaya, "15 Temmuz'a kontrollü bir darbe girişimi diyen Kılıçdaroğlu'nun gazilerimizden, şehit yakınlarımızdan ve 80 milyon vatandaşımızdan bir özür borcu olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Bakan Kaya, şöyle konuştu:



"Türkiye eğer güçlenirse, mazlum coğrafyalara daha güçlü ulaşacak ve mağdurların umudu olacak. 16 Nisan'da çok güçlü bir 'evet' diyerek vesayetin tüm kalıntılarını ortadan kaldıracağız. İnşallah yeni ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz."



Bakan Kaya konuşmasının ardından masaları tek tek gezerek şehit ve gazi yakınları ile sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.