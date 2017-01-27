Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "2002 Yılında Kamudaki Engelli İstihdamı 5 Bin 700 İken,...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "2002 yılında kamudaki engelli istihdamı 5 bin 700 iken, bugün bizim en son ağustos ayında yaptığımız atamayla kamuda engelli istihdamını 49 binlere çıkardık. İşçi statüsünde de AK Parti iktidarı öncesinde 45 bin engellimiz kamu ve özel sektörde işçi statüsündeyken, bugün 99 bin kişi işçi olarak kamuda ve özel sektörde çalışabiliyor."