Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Açıklaması

Referandum çalışmaları kapsamında Yalova'ya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, esnafları gezip, şehit aileleri, gaziler ve engelli aileleri ile buluştu. Açıklamalarda bulunan Bakan Kaya, "Avrupa Türkiye'nin büyümesinden ve istikrarından korkuyor" dedi. Bakan Kaya, Türkiye'nin Avrupa'nın iki katı bir hızla büyüdüğünü de dile getirdi.



Referandum çalışmaları kapsamında Yalova'ya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, ilk olarak Cengiz Koçal Caddesi üzerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnaflardan referandum da 'evet' demelerini isteyen Bakan Kaya, bunun ülkenin geleceği için çok önemli bir tercih olduğunun da altını çizdi. Ardından partisinin kadın kolları ile buluşan Bakan Kaya, burada da kadınlara yönelik kısa bir hitapta bulundu. Bakan Kaya, "Referanduma çok az zamanımız kaldı. 16 Nisan'da dönüm noktası yaşanacak bir halk oylamasına gidilecek. 16 Nisan'da inşallah, çok güçlü bir 'evet' ile cumhurbaşkanlığı sistemini hep beraber getireceğiz. AK Parti'ye 15 yıldır destek veren değerli hemşehrilerimiz, 16 Nisan'da da çok güçlü bir 'evet'le istikrarlı yönetim anlayışını Türkiye'nin kalıcı sistemi haline getirecek. 16 Nisan'da Türkiye karşısında hain emeller suya düşecek. Sizlerle birlikte Türkiye daha güçlü bir hale gelecek" dedi.



Şehit aileleri, gaziler ve engelli aileleriyle buluştu



Bakan Kaya'nın bir sonraki durağı ise Uygulama Oteli oldu. Burada şehit aileleri, gaziler ve engelli aileleri ile buluşan Bakan Kaya çiçeklerle karşılandı. Bakan Kaya burada yaptığı konuşmada ise Avrupa'nın Türkiye'nin iç meselesi olan bu referandum a Türkiye'nin büyümesinden ve istikrarından korktuğu için müdahale ettiğini dile getirdi. Kaya, "Geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya, Almanya ve Hollanda'ya vatandaşlarımızla buluşmak üzere, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ne getiriyor bunu anlatmak üzere gittik. Beni, Bakan arkadaşlarımı ve milletvekili arkadaşlarımı çok sudan sebeplerle salonlarımızı iptal eden zihniyet kendi topraklarımız olan konsolosluk topraklarımıza sokmadı. Aynı Hollanda bizden hemen sonra terör örgütlerine bir bir kucak açtı. Avrupa'nın Almanya, İsviçre gibi farklı farklı ülkelerinde PKK, DHKP-C ve FETÖ birleşip 'hayır' kampanyaları yürütüyorlar. Bu kampanyaları o kadar ileri giderek yapıyorlar ki bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını astıkları pankartlarda, 'Erdoğan'ı öldürün' sloganlarıyla hedef gösterebiliyorlar. Bunların rahatsız olduğu tek şey Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesidir. Biliyorlar ki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çok güçlü bir 'evet'le gelirse Türkiye'nin önündeki engeller kalkacak, AK Parti iktidarları döneminde yakalanan istikrarlı yönetim anlayışı ülkede kalıcı hale gelecek. Maalesef bugün Avrupa terör örgütlerine kucak açmış, Türkiye'nin kendi iç meselesi olan anayasa referandum u ile ilgili 'hayır' kampanyalarının tarafı olmuş. Başka işleri kalmamış Türkçe manşetler atıyorlar. İşi gücü bırakmışlar faşist bir yaklaşımla kadın bir bakanı kendi konsolosluk binasına sokmuyorlar. Bir gecede Hollanda'da olağanüstü hal ilan ettiler" diye konuştu.



"Türkiye Avrupa'dan iki kat hızlı büyüyor"



Bakan Kaya, Türkiye'nin büyüme oranlarına da değinerek, "Büyüme rakamlarımız açıklandı. Türkiye 2016 yılında 2.9'luk bir büyüme ile Avrupa ülkelerinin iki katı bir hızla büyüdü. Karşımızda yaşlanan, ekonomik olarak zayıflayan bir Avrupa var. 2016 yılında yaşadığımız o hain işgal girişimine rağmen biz bu büyümeyi sağlamış bir ülkeyiz. Bugün 46 OECD ülkesini geride bırakmış bir Türkiye var büyüme hızında. Yine aynı şekilde G20 ülkeleri arasında Çin'den sonra 2. sıraya yerleşmiş bir ülke var. Ama biz diyoruz ki; bu da yetmez biz milletimize daha fazla hizmet, daha fazla aş, daha fazla iş üretmek durumundayız" şeklinde konuştu. - YALOVA