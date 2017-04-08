Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ersoy

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "PKK, FETÖ, DEAŞ gibi hainlerle mücadele edebilmek için devletimizin kurum ve kuruluşlarının milli olması, iktidarın pamuk ipliğine bağlı ve birilerinin keyfine bağlı olmaması, güçlü olması lazım." dedi.



Çorlu Sinoplular Derneği'ni ziyaret eden Ersoy, burada 16 Nisan'daki halk oylamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



16 Nisan'ın, bir seçim veya bir referandum dan çok daha önemli, Anadolu'nun evlatlarının, öz çocuklarının bundan sonra ülkenin geleceğinde, doğrudan doğruya söz sahibi olmasının özeti olduğunu belirten Ersoy, "Bugüne kadar biz kimi seçersek seçelim onların başına bir tokmakçı koyup, istediklerini o tokmakçı vasıtasıyla elde etmek isteyenlerin kaybedeceği gündür." diye konuştu.



Çok farklı siyasi hayata geçildiğinden bu tarafa, 1950'lerden bu tarafa bakıldığında 1960 Anayasasıyla bu yapının şekillendirilmeye çalışıldığını dile getiren Ersoy, o günden bu yana, AK Parti olmadan önce de herkesin değişik partilere oy vererek bu günlere gelindiğini kaydetti.



Çok partili siyasi hayata geçildiği günden bu ayana başkanlık sistemini istemeyen tek bir parti olduğunu vurgulayan Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti:



"Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü yüzde 50 artı 1 almak gibi bir durumu hiçbir zaman olmamış ki. Yüzde 22 ile dipçik zoruyla iktidar olmanın şansını kaybedeceği için istemiyor. Hemen hemen hepimiz, Türk siyasi hayatının sağ duyulu liderlerinin bu konularla ilgili ne dediğini ve ne düşündüğünü biliyoruz. Memlekette, taş üstüne taş koymuş belli liderler vardır. Rahmetli Turgut Özal bu böyle olsun istedi. 'İki başlılık yaramıyor bu memlekete her zaman çekişmenin sürtüşmenin kaynağı oluyor ve parlamentoda tehditlerle, şantajlarla entrikalarla başbakan değiştiriliyor' dedi. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamız, Rahmetli Alparslan Türkeş, Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve hatta Süleyman Demirel de böyle düşünüyordu.



Yani bugüne kadar, sağduyulu insanlar olarak bizim desteğimizi kim aldıysa, bu böyle olmalıdır, dedi. Bu güne geldik, Cumhurbaşkanımız, AK Parti Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kurulduğu günden bu tarafa bu 'böyle olmalı' dedi."



Ülkenin değişik terör örgütleriyle mücadele halinde olduğunu ifade eden Ersoy, bu mücadelenin bırakılmayacağını ve sonuna kadar gidileceğini söyledi.



Terör odaklarıyla mücadele etmek için güçlü bir yapıya sahip olmanın da şart olduğunu aktaran Ersoy, "PKK, FETÖ, DEAŞ gibi hainlerle mücadele edebilmek için devletimizin kurum ve kuruluşlarının milli olması, hem de iktidarın pamuk ipliğine bağlı olmaması ve birilerinin keyfine bağlı olmaması, güçlü olması lazım." diye konuştu.



Ersoy, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve başkanlık sistemine her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.



Ziyarette AK Parti Tekirdağ Millet Vekilleri Metin Akgün, Ayşe Doğan, Ak Parti Çorlu İlçe Başkanı Kerim Atalay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ersoy'a eşlik etti.