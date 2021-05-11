Aile Sağlığı Merkezi açık mı? 2021 Arefe günü sağlık ocakları açık mı?

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde Aile Sağlığı Merkezi açık mı, kapalı mı sorusu merak edildi. Vatandaşların en yakın sağlık kuruluşu olan sağlık ocağı ve aile hekimlerinin yasaktan muaf olup olmadığını sorguluyor. Peki, Bugün sağlık ocağı açık mı? 11 Mayıs 2021 Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları yasakta açık mı, sağlık ocakları kaçta açılıyor? Arefe günü sağlık ocakları açık mı? Aile Sağlığı Merkezi açık mı? 2021 Arefe günü sağlık ocakları açık mı?

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde Aile Sağlığı Merkezi açık mı, kapalı mı sorusu merak edildi. Vatandaşların en yakın sağlık kuruluşu olan sağlık ocağı ve aile hekimlerinin yasaktan muaf olup olmadığını sorguluyor. Peki, Bugün sağlık ocağı açık mı? 11 Mayıs 2021 Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları yasakta açık mı, sağlık ocakları kaçta açılıyor? Arefe günü sağlık ocakları açık mı? Aile Sağlığı Merkezi açık mı? 2021 Arefe günü sağlık ocakları açık mı? İşte detaylar haberimizde…

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ AÇIK MI?

Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.00 - 17.00 arasında açıktır. 12.00 - 13.00 arası öğle tatili yapılmaktadır.

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI 2021?

10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Kapalı olacak noktalar için aile hekimleri kendi planlamalarını yapacak. Vatandaşlar aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecek ya da bayram sonrasına erteleyebilecek.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli" sayıldıkları hatırlatıldı.

TAM KAPANMADA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Aile Sağlığı Merkezlerinin çalışıp çalışmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sağlık kuruluşları yasaktan muaf tutulacak.

Genelgeye göre; Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler yasaktan muaf olacak. Bu kurumlardan hizmet alacak olan vatandaşlar durumu belgeleyerek evi ile gideceği sağlık kurumu arasında yasaktan muaf sayılacak. Tam kapanmada dişçiler de açık olacak. haberler.com

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL