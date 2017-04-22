Ribat Eğitim Vakfı ve Karatay Belediyesi tarafından "Aile Paneli ve Çalıştayı" düzenlendi.



Bir otelde düzenlenen panelde konuşan Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, panelin düzenlenmesi için Ribat Eğitim Vakfına teşekkür ederek, şunları söyledi:



"Karatay gibi bir yerde dahi evlenen çiftlerin yüzde 34'ü boşanmak için mahkemeye başvuruyor ve başvuranların yüzde 14'ü fiilen ayrılıyor. Bu oran da her sene yüzde 10 artıyor. Kıydığımız nikahların 10 tanesinden 6'sı ilk defa evlenen çiftler, 3 tanesi ikinci evliliği olan çiftlerdir. Aile sistemimiz çatırdıyor. Manen aile düzenini ayakta tutamazsanız yaptığınız icraatların hiçbir önemi kalmaz."