Aile Katliamında Cesetleri, Zanlının Babası Bulmuş

İzmir'in Buca ilçesinde, Hakan K.'nin önce yakın arkadaşı Hüseyin Tiryaki'yi öldürüp ormanlık alana cesedini atması, ardından Tiryaki'nin eşi, annesi ve üvey kardeşini evde öldürmesi sonrası evde bulunan cesetleri, Hakan K.'nin babası Murtaza K.'nin bulduğu ortaya çıktı.



İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleşen aile katliamında yeni bilgiler ortaya çıktı. Hüseyin Tiryaki'nin annesi Aysel Aslan ile evlenme planları yapan Murtaza K.'nin, aileyi ziyaret etmek için eve gittiğinde kapının açılmaması üzerine evdekilerin zehirlenme ihtimalini düşünerek üst komşusu ile birlikte çilingir çağırıp kapıyı açtıkları öğrenildi. Eve girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştıklarını söyleyen Murtaza K., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılırken, oğlunun katliam yapmasına anlam veremediğini söyledi.



İddiaya göre, Hakan K., emekli matematik öğretmeni olan babası Murtaza K. ile ikinci eşini bir yıl önce kaybeden Hüseyin Tiryaki'nin annesi Aysel Aslan'ın evlilik hazırlığı yaptığını öğrendi. Murtaza K.'nin, Aysel Aslan'ın ilk eşinden olan oğlu Hüseyin Tiryaki'ye 3 ay önce bankadan 40 bin lira kredi çekip 'evlilik' yardımında bulunduğu ileri sürüldü. Bu durumu öğrenen Hakan K.'nin babası Murtaza K. ile tartıştığı ve aralarının da bir süredir açık olduğu öğrenildi. Annesinin 4 yıl önce trafik kazasında ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Hakan K., geçtiğimiz Salı günü meydana gelen olayda, önce yakın arkadaşı Hüseyin Tiryaki'yi dışarıda öldürüp ormanlık alana cesedini atarken, daha sonra eve giderek Tiryaki'nin 3 aylık hamile eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ve üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ı bıçakla öldürmüştü. Hakan K. daha sonra evine gidip, başına bir el ateş ederek hayatına son vermişti.



Evdeki cesetleri zanlının babası bulmuş



İzmir'de yaşanan aile katliamı ile ilgili gözaltına alınan cinayet zanlısı Hakan K.'nin babası emekli öğretmen Murtaza K.'nin polise verdiği ifade ortaya çıktı. Olay günü evlenme planı yaptığı Aysel Aslan'ı ziyaret etmek için evine gittiğini söyleyen Murtaza K., "Zili defalarca çaldım ama kapıyı açan olmadı. Aysel'in telefonunu da aradım ama cevap vermedi. Ben de evde zehirlenmiş olabileceklerini düşünüp üst komşusunu da çağırarak çilingir yardımı ile evin kapısını açtık ve korkunç manzara ile karşılaştık. Oğlum bu olayı nasıl yaptı, neden yaptı anlam veremiyorum" dedi.



Emniyetteki işlemleri biten Murtaza K., savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. - İZMİR