Aile Hekimlerine Eğitim Verildi

Babaeski ilçesinde aile hekimlerine "Çok ilaç değil, doğru ilaç iyileştirir" eğitimi verildi.



Babaeski Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen eğitimde, uzman doktor Birol Tok tarafından bilgiler verildi.



Tok, burada yaptığı konuşmada, eğitimde gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.



Hasta tedavisinde doğru ilaç uygulamasının önemli olduğunu belirten Tok, şunları kaydetti:



"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, ilaçların olumsuz etkilerinin görülme sıklığının artmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur."