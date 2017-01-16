Aile Hekimleri Derneği Şiddete Karşı Klip Hazırladı

İstanbul Aile Hekimleri Derneği, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı video klip hazırladı.



İstanbul Aile Hekimleri Derneği üyeleri sağlıkta şiddete dikkat çekmek için bir video hazırladı. Dernek üyesi doktorlar kameraların karşısına geçerek, neden uygunsuz rapor ve reçete veremeyeceklerini anlattı. Vatandaşlara kliple seslenen aile hekimleri şiddetin bir çözüm olmadığını ve çözüm olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. "Aile Hekimlerinden Mesaj Var" başlığı altında hazırlanan video klip sosyal medyada yayınlandı.



Aile hekimleri yayınladıkları ortak açıklamada, "Aile hekimleri olarak, sağlıkta şiddetin sona ermesi için defalarca çağrı yaptık. İmza kampanyaları düzenledik. Çatı örgütümüz AHEF, 'Sağlıkta Şiddeti Durduruyoruz' hareketi başlattı. Bakanlığımıza ve tüm siyasilere etkin cezalar içeren 'Sağlıkta Şiddet Yasası' çıkarmaları yönünde çağrı yaptık. Bazı meslektaşlarımız kendilerini korumak için savunma sporları öğrenmeye başladı. Sabahları evden çıkarken endişe duyuyoruz. 'Bugün sıra bende mi', 'akşam ailemin yanına dönebilecek miyim' diye soruyoruz kendimize. Kamil Furtun, Ersin Aslan, Göksel Kalaycı, Ali Menekşe, Aynur Dağdemir, hepsi doktordu. Hepsi sadece hastalarının iyiliği için çalışıyordu. Ancak bir gün evlerine dönemediler. Onlar sağlık şehitlerimiz. Sağlık çalışanları olarak şiddet olayları karşısında neler hissettiğimizi göstermek istedik. Aile hekimlerimiz kameranın karşısına geçti ve vatandaşlarımıza şiddetin çözüm olmadığını, uygunsuz isteklere neden itiraz etmek zorunda olduklarını anlattı" denildi. - İSTANBUL