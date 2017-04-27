Aile Dizimi ve Yoga'nın yanı sıra Kabak Koyu'nun eşi bulunmayan güzelliğiyle harika bir haftasonu tatili sizleri bekliyor. Etkinlik programımız şu şekildedir:



27 Nisan 2017 Perşembe



22.00 Dalaman Havaalanında buluşma ve otele yerleşme



28 Nisan 2017 Cuma.



06.45 - 08.00 Yoga Çalışması (12 Güneşe Selam ve Döngüsel Meditasyon)



08.00 - 11.00 Serbest Zaman (Kahvaltı ve dinlence)



11.00 - 13.30 Doğanın Dişil Gücüyle Tanışma (Kişisel Gelişim Çalışması)



13.30 - 15.00 Serbest Zaman(Öğle Yemeği )



15.00- 17.00 Nefes teknikleri (pranayama)



17.00-20.00 Serbest Zaman



20.00 - 00.00 Aile Dizimi



29 Nisan 2017 Cumartesi



06.45 - 08.00 Vinyasa Yoga



08.00 - 11.00 Serbest Zaman



11.00 - 14.00 Doğanın Dişil Gücüyle Tanışma



14.00 - 16.00 Serbest Zaman



16.00 - 19.00 Trekking Deniz Meditasyon



19.00 - 21.00 Serbest Zaman



21.00 - 00.00 Aile Dizimi



30 Nisan 2017 Pazar



06.45 - 08.00 Yin Yoga



08.00 - 11.00 Serbest Zaman



11.00 - 14.00 Doğanın Dişil Gücüyle Tanışma



14.00 - 16.00 Serbest Zaman



16.00 Havaalanına Dönüş



*27 Nisan akşamı saat 22.00 da Havaalanından otele transfer hizmeti sağlanacaktır. Ücretlendirme her şey dahil(üç öğün yemek, gün boyu çay-kahve, konaklama ve havaalanından transfer) 1000 tldir. Katılımcılar uçak biletlerini kendileri alacaklardır.



Sevgiyle kalın...



Eğitmenler : Ayşe Elibol Kuyumcu (Uzman Psikolog)



Helin Şahin (Yoga Eğitmeni)



Detaylar :



İl : Muğla



İlce : Fethiye



Mekan : Kabak Koyu



Mekan Adresi : Faralya Başlangıç Saati : 27.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Aile Dizimi ve Yoga'da Derinleşme Kampı



Tür : Kamp



Ücretlimi? : Hayır