Aile Dizimi ve Yoga'da Derinleşme Kampı

Aile Dizimi ve Yoga'nın yanı sıra Kabak Koyu'nun eşi bulunmayan güzelliğiyle harika bir haftasonu tatili sizleri bekliyor.

Aile Dizimi ve Yoga'da Derinleşme Kampı

Aile Dizimi ve Yoga'nın yanı sıra Kabak Koyu'nun eşi bulunmayan güzelliğiyle harika bir haftasonu tatili sizleri bekliyor. Etkinlik programımız şu şekildedir:

27 Nisan 2017 Perşembe

22.00 Dalaman Havaalanında buluşma ve otele yerleşme

28 Nisan 2017 Cuma.

06.45 - 08.00 Yoga Çalışması (12 Güneşe Selam ve Döngüsel Meditasyon)

08.00 - 11.00 Serbest Zaman (Kahvaltı ve dinlence)

11.00 - 13.30 Doğanın Dişil Gücüyle Tanışma (Kişisel Gelişim Çalışması)

13.30 - 15.00 Serbest Zaman(Öğle Yemeği )

15.00- 17.00 Nefes teknikleri (pranayama)

17.00-20.00 Serbest Zaman

20.00 - 00.00 Aile Dizimi

29 Nisan 2017 Cumartesi

06.45 - 08.00 Vinyasa Yoga

08.00 - 11.00 Serbest Zaman

11.00 - 14.00 Doğanın Dişil Gücüyle Tanışma

14.00 - 16.00 Serbest Zaman

16.00 - 19.00 Trekking Deniz Meditasyon

19.00 - 21.00 Serbest Zaman

21.00 - 00.00 Aile Dizimi

30 Nisan 2017 Pazar

06.45 - 08.00 Yin Yoga

08.00 - 11.00 Serbest Zaman

11.00 - 14.00 Doğanın Dişil Gücüyle Tanışma

14.00 - 16.00 Serbest Zaman

16.00 Havaalanına Dönüş

*27 Nisan akşamı saat 22.00 da Havaalanından otele transfer hizmeti sağlanacaktır. Ücretlendirme her şey dahil(üç öğün yemek, gün boyu çay-kahve, konaklama ve havaalanından transfer) 1000 tldir. Katılımcılar uçak biletlerini kendileri alacaklardır.

Sevgiyle kalın...

Eğitmenler : Ayşe Elibol Kuyumcu (Uzman Psikolog)

Helin Şahin (Yoga Eğitmeni)

Detaylar :

İl : Muğla

İlce : Fethiye

Mekan : Kabak Koyu

Mekan Adresi : Faralya Başlangıç Saati : 27.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Aile Dizimi ve Yoga'da Derinleşme Kampı

Tür : Kamp

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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