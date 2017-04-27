Aile Dizimi ve Yoga'da Derinleşme Kampı
Aile Dizimi ve Yoga'nın yanı sıra Kabak Koyu'nun eşi bulunmayan güzelliğiyle harika bir haftasonu tatili sizleri bekliyor.
Aile Dizimi ve Yoga'nın yanı sıra Kabak Koyu'nun eşi bulunmayan güzelliğiyle harika bir haftasonu tatili sizleri bekliyor. Etkinlik programımız şu şekildedir:
27 Nisan 2017 Perşembe
22.00 Dalaman Havaalanında buluşma ve otele yerleşme
28 Nisan 2017 Cuma.
06.45 - 08.00 Yoga Çalışması (12 Güneşe Selam ve Döngüsel Meditasyon)
08.00 - 11.00 Serbest Zaman (Kahvaltı ve dinlence)
11.00 - 13.30 Doğanın Dişil Gücüyle Tanışma (Kişisel Gelişim Çalışması)
13.30 - 15.00 Serbest Zaman(Öğle Yemeği )
15.00- 17.00 Nefes teknikleri (pranayama)
17.00-20.00 Serbest Zaman
20.00 - 00.00 Aile Dizimi
29 Nisan 2017 Cumartesi
06.45 - 08.00 Vinyasa Yoga
08.00 - 11.00 Serbest Zaman
11.00 - 14.00 Doğanın Dişil Gücüyle Tanışma
14.00 - 16.00 Serbest Zaman
16.00 - 19.00 Trekking Deniz Meditasyon
19.00 - 21.00 Serbest Zaman
21.00 - 00.00 Aile Dizimi
30 Nisan 2017 Pazar
06.45 - 08.00 Yin Yoga
08.00 - 11.00 Serbest Zaman
11.00 - 14.00 Doğanın Dişil Gücüyle Tanışma
14.00 - 16.00 Serbest Zaman
16.00 Havaalanına Dönüş
*27 Nisan akşamı saat 22.00 da Havaalanından otele transfer hizmeti sağlanacaktır. Ücretlendirme her şey dahil(üç öğün yemek, gün boyu çay-kahve, konaklama ve havaalanından transfer) 1000 tldir. Katılımcılar uçak biletlerini kendileri alacaklardır.
Sevgiyle kalın...
Eğitmenler : Ayşe Elibol Kuyumcu (Uzman Psikolog)
Helin Şahin (Yoga Eğitmeni)
Detaylar :
İl : Muğla
İlce : Fethiye
Mekan : Kabak Koyu
Mekan Adresi : Faralya Başlangıç Saati : 27.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Aile Dizimi ve Yoga'da Derinleşme Kampı
Tür : Kamp
Ücretlimi? : Hayır