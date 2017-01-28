Aile Dizimi Nedir?



Tüm şifa çalışmalarının temeli Denge üzerine kurulmuştur. Aile Dizimi de, Sistemin Dengesi ile ilgili bir grup çalışmasıdır. Bert Hellinger isimli bir Psikoterapist'in Afrikadaki Zulu Kabilelerinin atalarla ilgili yaptığı ritüelleri inceleyip bunu sistemleştirmesi ile ortaya çıkmıştır.



İçinde yaşadığımız sistem "Denge" üzerine kurulmuştur. Dengeyi bozan durumlar olduğu zaman sistem bozulan dengeyi yeniden kurmak için çalışmaya başlar.



Sistemi Bozan Şeyler Nelerdir?



Savaşlar, göçler, hak yemeler, kürtajlar, intiharlar, bedeli ödenmemiş cinayetler, sırlar, evlat edinmeler, "ah/lanet", büyüler, taciz, tecavüz, ensest ilişkiler, aile içinde rollerin karışması…



Sistem, dengesinin bozulduğunu görünce, aynı soydan birisi veya birilerine bu dengeyi kurma görevi verir… Sorun şu ki, kişi bir bedel ödediğinin ya da neyin bedelini ödediğinin farkında değildir.. Tek algılayabildiği, hayatında sürekli tekrar eden bir şeyleri yaşıyor olması ve bunu bir türlü çözemiyor olmasıdır.



Çalışma nasıl yapılır?



Bu bir grup çalışmasıdır. Çalışmada dizimi açtıracak olan kişi ve temsilciler vardır. Çalışmayı yöneten kişi, hepimizin birbiri ile enerjetik olarak bağlantıda bulunduğu Morfogenetik alanı açar ve temsilcileri, temsil edecekleri kişi olarak kodlayarak alanın içine alır.



Temsilci alanın içine girdiği zaman, temsil ettiği kişinin tüm duygularını hissetmeye başlar. Duyguların hangi olaylardan ve neden kaynaklandığını anlayamaz elbette, ancak fiziksel olarak ya da duygusal olarak değişik şeyler hisseder. Bunları, yöneten kişiye söyler. Alanı yöneten kişi bunları takip ederek sorunun kaynağına ulaşıp, bozulan dengeyi, sistemin izin verdiği ölçüde, dengeye getirmeye çalışır.



Bu çalışmada, dizim açtırmasa da, kişilerin sadece temsilci olarak da şifadan yararlandıkları bilinen bir gerçektir.



Aile Dizimi diğer terapi yöntemleri gibi sürekli tekrarlanması gerekli olmayan bir çalışmadır… Bir konu için tek bir dizim açılması genelde yeterli olmaktadır.



Katılım Ücretsizdir.



Katılanların Kayıt Yaptırması gerekmektedir.



Kayıt ve Randevu için ; 0232 463 63 53