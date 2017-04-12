Aile Bakanı Kaya'dan Hollanda'ya Dava

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, referandum propagandası için geldiği Rotterdam'da polis zoruyla sınır dışı edilmesi nedeniyle Hollanda aleyhine dava açtı.



Türkiye kökenli Avukat Ejder Köse, Bakan Kaya'nın görevlendirmesi üzerine geçen Cuma günü Rotterdam Mahkemesi'ne başvurduğunu söyledi.



Köse, AD gazetesine yaptığı açıklamada, Bakan Kaya'nın Hollanda tarafından neye dayanılarak sınır dışı edildiğinin bilinmediğini söyledi. Sınır dışı kararının hukuki açıdan net olmadığını savundu.





Avukatına göre Bakan Kaya hukuksuz bir şekilde "istenmeyen yabancı" ilan edildi. Köse, Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Abutalip'in sınır dışı emri ve yaptığı açıklamaların da hukuka uygun olmadığını öne sürdü.





Fatma Betül Sayan Kaya da, diplomatik pasaportu olmasına rağmen Hollanda tarafından hiçbir diplomatik kurala uyulmadığını söylemişti.



Hollanda hükümeti ısrarcı



Hollanda hükümeti ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın sınır dışı kararının doğru olduğu görüşünde ısrarlı.



Hükümet, Pazartesi günü meclise gönderdiği mektupta, Kaya'nın uluslararası hukuka göre özel bir statüye sahip olmadığı belirtildi.



Hollanda hükümetine göre uluslararası hukuk, özel statüyü sadece devlet başkanları, hükümet yöneticileri, dışişleri bakanı ve Hollanda'ya akredite edilmiş diplomatik temsilcilere veriyor.



Hollanda'ya göre Bakan Kaya bu koşullardan hiçbirisine uymuyor.



Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na göre de, Kaya'nın sınır dışı kararında diplomatik dokunulmazlığı düzenleyen Viyana Sözleşmesi'nin ihlali söz konusu değil.



Bakanlığa göre, diplomatik pasaport ev sahibi ülkenin resmi daveti durumunda geçerli.



Bu nedenle Hollanda, resmi davetli olmayan ve istenmediği halde Rotterdam'a gelen Türk bakanın diplomatik dokunulmazlığa sahip olmadığını öne sürüyor.



Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Schengen anlaşmasına dahil olmaması nedeniyle, resmi davetler dışında kırmızı pasaport sahiplerinin de istenirse vizeye tabi tutulabileceğini savunuyor.





Anayasa değişikliği referandum u öncesi propaganda çalışması yapmak isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bakan Kaya'ya Hollanda tarafından salon ve ülkeye geliş izni verilmemişti.



Bunun üzerine 11 Mart'ta kara yoluyla Almanya'dan Hollanda'ya gelen Kaya, Rotterdam polisi tarafından durdurulmuş, Türkiye Başkonsolosluğu'na gidişi engellenmişti.



Bir süre aracında bekletilen Kaya, "istenmeyen yabancı" ilan edilerek bir polis aracına bindirilmiş ve eskort eşliğinde Almanya'ya geri gönderilmişti.