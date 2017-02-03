Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Kültür Merkezi Açılışına Katıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziosmanpaşa'da sadece kadınlara hizmet verecek olan Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezinin açılışına katıldı. 32 farklı branşın olduğu merkez sadece kadınlara hizmet verecek.
Kadınların toplum içinde daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla katkı sunacak olan ismini ilçeye adını veren Gaziosmanpaşa'nın hanımından alan Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi, düzenlenen açılış ile kapılarını hizmete açtı. Geleneksel el sanatlarından müzik eğitimlerine, yabancı dil eğitimlerinden kişisel gelişim konularına kadar 32 farklı dalda hizmet verecek olan merkezin faaliyetlerinden sadece kadınlar faydalanabilecek. Açılış töreninin ardından Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, birlikte merkezi gezdi. Merkezin açılışına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Açılış töreninin ardından Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, birlikte merkezi gezdi.
"Kadına yapılan hizmet topluma yapılan hizmettir"
Açılışta konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Geleneksel sanatlar, müzik, yabancı dil, kişisel gelişim konuları gibi birçok eğitimin verileceği bu merkez, Gaziosmanpaşalı kadınlarımızın bir buluşma adresi olacaktır. Bu merkezlerin ilkini hep birlikte açıyoruz. Kadınlarımızın kendilerini geliştirmelerine daha da fırsat sunacak eserlerin kazandırılmasını son derece önemli buluyoruz. Dolayısıyla kadınlarımıza yapacağımız her türlü hizmet aslında aileye ve tüm topluma yapılan hizmettir, bunu bu şekilde görmeliyiz. Kadınlarımızın kazanacağı her değer aileyi daha da güçlendirecek" ifadelerini kullandı.
Çocuklar büyükannelerine kavuşuyor
Öte yandan Büyükanne Projesi'ne ilişkin konuşan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, "Çekirdek aile ile büyük aile arasında yeniden bağlar kuruyoruz. Kadın istihdamını destekliyor ve iş hayatında kadının yerini artırıyoruz. Bu projemiz pilot olarak birkaç ilde başlayacak. Böylece çocuklarımız büyükanneleri ile daha fazla zaman geçirecek hem de merhamet iklimini aile ortamında yaşayacaklar. Çalışan annelerimizin gözleri arkada kalmadan çocuklarını güvenle annelerine emanet edecekler. Torununa bakan büyükanneye asgari ücretin yüzde 30'u kadar bir ödeme yapacağız, bu rakam da 420 TL civarı bir tutar oluyor. Sosyal ekonomik destek kapsamında düzenli olarak destek verdiğimiz çocuk sayımız 92 bini geçti. Bu çocuklarımıza ekonomik destek verip ailesinin yanında bakımlarını sağlıyoruz" dedi.
Sosyal hizmette 40 milyar liralık bütçeye ulaşıldı
Törenin açılış konuşmaları bölümde vatandaşlara seslenen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ilçeye yapılan yatırımlar ve bütçeleri hakkında konuştu. 2017'nin şantiye yılı olacağını açıklayan Başkan Usta konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi; "Bu sabah müdürümüzle de istişare ettik. Yılda ilçemizde 40 milyar lira civarında sosyal hizmet noktasına ulaştık. 2017 yılını kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere ilçemizde şantiye yılı olarak ilan ettik. Hem başladığımız hem de başlatacağımız 5 proje daha var. Her bir projenin değeri yaklaşık 100 milyon dolar. Yani toplam 500 milyon dolar bu ilçeye bu yıl itibariyle yatırım yapılmış olacak. Türkiye'ye ekonomik açıdan diz çökertmek isteyenlere kapak olsun diyorum. Alsın kullansınlar. Onlar ekonomi bitti, ülke çöktü derken, biz durmadan açılış yapıyor, durmadan temel atıyor, ülke için her birimiz canla başla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Öte yandan, açılış töreni ve Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Kültür Merkezi Açılışına Katıldı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziosmanpaşa’da sadece kadınlara hizmet verecek olan Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezinin açılışına katıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziosmanpaşa'da sadece kadınlara hizmet verecek olan Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezinin açılışına katıldı. 32 farklı branşın olduğu merkez sadece kadınlara hizmet verecek.