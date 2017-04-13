Aihm, Rusya ile İlgili 'Beslan' Kararını Açıklayacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya'nın 2004'te yılında Beslan şehrinde 330 kişinin ölmesine yol açan okul kuşatması sırasında katliamı önlemek adına bütün imkanlarını kullanıp kullanmadığına dair kararını açıklayacak.





Ayrılıkçı Çeçenler, okulda çoğunluğu çocuk 1000 kadar kişiyi rehin almıştı.



Rus güvenlik güçlerinin binaya baskınıyla kuşatma sona ermişti.



Hayatta kalanlar operasyonda aşırı güç kullanıldığını öne sürüyor.



Yıllar önce sona eren ve Rusya'nın yürüttüğü soruşturmada, hayatını kaybedenlerin 186'sının çocuk olduğu olayla ilgili hiçbir Rus yetkili sorumlu tutulmamıştı.



Patlayıcılar basketbol potasına yerleştirilmişti



Okulların açıldığı gün başlayan kuşatmada, 1000'den fazla kişi patlayıcıların basketbol potasına yerleştirildiği spor salonunda rehin tutulmuştu.



Kuşatmayı gerçekleştirenler Rusya'nın askerlerini Çeçenistan'dan çekmesini istiyordu.







Kuşatma üçüncü gününde iki şiddetli patlama ile sona erdi. Kuşatmayı gerçekleştirenlerden sadece biri canlı ele geçirildi.



Olayın üzerinden yıllar geçmişken kurbanların aileleri ve hayatta kalanlar, hala kuşatmanın daha az kişinin hayatını kaybetmesiyle sona erdirilip erdirilemeyeceğini sorguluyor. Sorumluların bulunması isteniyor.





400'den fazla kişi de Strasbourg'daki AİHM'e bu sorulara cevap bulmak amacıyla başvurmuştu.



