Aıd Ekibi, Beydava'da Temizlik Malzemesi Dağıttı

Uluslararası Doktorlar Birliği (AID) ekibi, Beydava bölgesindeki 10 bin haneli ve 5 bin kişinin yaşadığı kampta, kolera vakalarının sık sık yaşanması nedeniyle temizlik malzemeleri dağıtıldı. AID ekibi, kampta yaşayanlara temizlik malzemelerinin nasıl kullanılacağına dair eğitim verdi.