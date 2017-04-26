Aibü'de Mezuniyet Törenleri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu 19. dönem mezunlarını verdi



Yüksekokulun ilçede bulunan yerleşkesinde mezuniyet töreni düzenlendi.



Törene, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, AİBÜ akademik personeli, öğrenciler ve veliler katıldı.



Bu yıl 105 öğrencinin mezun olduğu okulda Ayşe Telli dönem birincisi Seda Büyükbaş dönem ikincisi, Büşra Karaarslan ise dönem üçüncüsü oldu.



Okuldan derece ile mezun olan öğrencilere verilen hediyelerin ardından müzik eşliğinde eğlence programı yapıldı.



Okulun faaliyet gösterdiği 19 yılda toplam 650 mezun verdiği öğrenildi.