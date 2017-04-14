Ahududu

Tiyatrokare 25. Yılına Müthiş Bir Komedi ile Giriyor!

Ahududu

Tiyatrokare 25. Yılına Müthiş Bir Komedi ile Giriyor! "AHUDUDU" seyircide unutulmaz bir tad bırakacak

Dünyanın en çok oynanan komedilerinden biri olarak tiyatro tarihine geçen "Ahududu"  Tiyatrokare'nin yeni yorumuyla, Nedim Saban imzasıyla sahnede! 

Dünyanın en büyük starları tarafından yorumlanan ve Cary Grant'ın başrolde oynadığı bir film olarak da bilinen (Arsenic and Old Lace),

Türkiye'de daha önceleri Suna Pekuysal, Vasfi Rıza Zobu, Ani İpekkaya gibi ustalar tarafından oynanmıştı.

Oyunun yeni prodüksiyonunda başrollerde Suna Keskin ve Melek Baykal var.

Melek Baykal, yıllar sonra bu oyunla sahneye dönüyor. Nedim Saban da uzun yıllar sonra sahneye oyunun delisi rolüyle dönüyor.

Oyunun diğer rollerinde Cem Güler, Halim Ercan, Dicle Alkan, Birol Engeler, Özgür Yetkin ve Bülent Seyran var.

Çok güleceğiniz kesin ama bakalım, iki yaşlı kadının yalnızlığa buldukları çareyi beğenecek misiniz?

Yazan: Joseph Kesselring

Uyarlayan/ Yöneten: Nedim Saban

Dekor: Barış Dinçel

Işık Tasarım: Yüksel Aymaz

Kostüm: Günnur Çaras

Yardımcı Yönetmen: Erdinç Doğan

Oyuncular: Suna Keskin/ Melek Baykal/ Nedim Saban/ Cem Güler/ Halim Ercan/ Bülent Seyran/ Dicle Alkan/ Birol Engeler/ Özgür Yetkin

Detaylar :

İl : Mardin

İlce : Merkez

Mekan : Mardin Artuklu Üniversitesi

Mekan Adresi : Mardin Artuklu Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi, Diyarbakır Yolu - Yenişehir

Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Ahududu

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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