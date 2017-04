Tiyatrokare 25. Yılına Müthiş Bir Komedi ile Giriyor! "AHUDUDU" seyircide unutulmaz bir tad bırakacak



Dünyanın en çok oynanan komedilerinden biri olarak tiyatro tarihine geçen "Ahududu" Tiyatrokare'nin yeni yorumuyla, Nedim Saban imzasıyla sahnede!



Dünyanın en büyük starları tarafından yorumlanan ve Cary Grant'ın başrolde oynadığı bir film olarak da bilinen (Arsenic and Old Lace),



Türkiye'de daha önceleri Suna Pekuysal, Vasfi Rıza Zobu, Ani İpekkaya gibi ustalar tarafından oynanmıştı.



Oyunun yeni prodüksiyonunda başrollerde Suna Keskin ve Melek Baykal var.



Melek Baykal, yıllar sonra bu oyunla sahneye dönüyor. Nedim Saban da uzun yıllar sonra sahneye oyunun delisi rolüyle dönüyor.



Oyunun diğer rollerinde Cem Güler, Halim Ercan, Dicle Alkan, Birol Engeler, Özgür Yetkin ve Bülent Seyran var.



Çok güleceğiniz kesin ama bakalım, iki yaşlı kadının yalnızlığa buldukları çareyi beğenecek misiniz?



Yazan: Joseph Kesselring



Uyarlayan/ Yöneten: Nedim Saban



Dekor: Barış Dinçel



Işık Tasarım: Yüksel Aymaz



Kostüm: Günnur Çaras



Yardımcı Yönetmen: Erdinç Doğan



Oyuncular: Suna Keskin/ Melek Baykal/ Nedim Saban/ Cem Güler/ Halim Ercan/ Bülent Seyran/ Dicle Alkan/ Birol Engeler/ Özgür Yetkin



Detaylar :



İl : Mersin



İlce : Merkez



Mekan : Mersin Kültür Merkezi



Mekan Adresi : İsmet İnönü Bulvarı Liman Girişi No: 5, Akdeniz



Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Ahududu



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır