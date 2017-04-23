Ahsen TV Muhabiri, Sosyal Deney İçin Dilenci Oldu

Güncel konulara ilişkin yapmış olduğu sokak röportajları ile adından söz ettiren Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, bu kez farklı bir sosyal deneye imza attı.

İnsanların yoğun olarak geçtiği bir parkta yere mendil açan Yapraklıoğlu, el açarak dilenmeye başladı. Kimi "Allah versin" deyip Yapraklıoğlu'nun yanından geçip giderken, kimi de 10 kuruş da olsa dilenci kılığındaki Yapraklıoğlu'nu kıramayıp para verdi.