Ahsen Tv Muhabiri, Alman Kanalın Canlı Yayınını Kesti: Nasıl Koyduk Ama

Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Alman RTL televizyonunun canlı yayınına müdahale eden Ahsen TV muhabiri,'Pert oldunuz, yenildiniz. Almanlar yenildi. Merkel'e selam söyle. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'diye bağırdı. RTL muhabiri ve kameramanının yayına son vermesinin ardından müdahalesini sürdüren muhabir bu sefer de'Nasıl koyduk ama'dedi....