Ahşap Sektöründe Hammadde Sıkıntısı

Ahşap palet sektörü bir yandan talep artışına sevinirken, diğer taraftan hammadde sıkıntısı ve fiyat artışı sebebiyle zor günler geçiriyor.



TAPSİAD (Tüm Ahşap Palet-Ambalaj Sanayici ve İşadamları Derneği) Başkanı Akın Balcıoğlu, ahşap palet ve ambalaj sanayisinin son yıllardaki olumsuz gelişmeler yüzünden zor durumda olduğuna dikkat çekti. Ahşap palet ve ahşap ambalaj üreticilerinin Orman Bakanlığı'nın en büyük müşterisi olduğunu belirten Akın Balcıoğlu, son günlerde ekonomide canlanma başladığını, ürün sevkıyatında kullanılan palet ve ambalajlara büyük talep gelmeye başladığını belirterek, "Ancak bu kez de hammaddeye ulaşmakta zorlanıyoruz. Kış çok sert geçtiği için dikili ihalelerden aldığımız ağaçları ormandan çıkaramadık. Bütün firmalar orman işletmelerinin açtığı ihalelere girince de ağaç fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Diğer taraftan Ukrayna tomruk ihracatını durdurdu. Bu ülkeden sadece işlenmiş kereste gelebiliyor. Dövizin de artması ile ithal ağaç da pahalı hale geldi. Sektörde hammadde sıkıntısı çok büyük" dedi.



Sektörde işlerin açılmaya başladığı bir dönemde hammadde fiyatlarının aşırı artışıyla karşılaştıklarını bildiren TAPSİAD Başkanı Akın Balcıoğlu, bakanlığın ağaç fiyatlarında indirime gitmesini istedi. Tek tedarikçilerinin Orman Bakanlığı olduğunu vurgulayan Akın Balcıoğlu, "Sektörün eli kolu bağlı. Orman Bakanlığı'nın atacağı bazı adımlar sektöre can verecektir. Ağaç fiyatlarının biraz aşağı çekilmesi ve stoklarını biran önce sektöre açması, ayakta kalmaya çalışan ahşap palet üreticilerine nefes aldıracaktır" dedi.



Akın Balcıoğlu Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın ihalelere katılan firmalardan istediği teminat mektuplarında "süresiz" şartı koyduğunu belirterek, "Kredi Garanti Fonu ise, teminat mektuplarına 1 yıl süre koymaktadır. Orman Genel Müdürlüğü sadece kampanyalı satışlarda 4 ay süreli mektupları geçerli kabul etmektedir. Bizim beklentimiz, Orman Genel Müdürlüğü ve bağlı işletmelerinin sadece kampanyalı satışlarda değil, bütün ihalelerde 1 yıl vadeli teminat mektuplarının geçerli kabul edilmesidir. Kaldı ki mektup süresi içinde borç zaten ödenmektedir" diye konuştu. - BURSA