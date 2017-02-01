Ahşap - Kutu Boyama Atölyesi

Ahşap boyama atölyesinde her katılımcı kendine ait bir ahşap kutu boyayacaktır.

Ahşap - Kutu Boyama Atölyesi

Ahşap boyama atölyesinde her katılımcı kendine ait bir ahşap kutu boyayacaktır.

Kaynak: Etkinlik.io

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