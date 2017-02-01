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Ahşap - Kutu Boyama Atölyesi
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Ahşap - Kutu Boyama Atölyesi
1 Şubat 2017 Çarşamba 00:06
Ahşap boyama atölyesinde her katılımcı kendine ait bir ahşap kutu boyayacaktır.
Ahşap boyama atölyesinde her katılımcı kendine ait bir ahşap kutu boyayacaktır.
Kaynak:
Etkinlik.io
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