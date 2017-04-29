Ahmetli'de Bal Üretimi Artacak

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ve bu yıl da devam eden ana arı dağıtımı projesi üreticinin yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda Ahmetli'de 15 üreticiye 5'er adetten olmak üzere, 75 adet ana arı dağıtımı yapıldı. Ahmetli Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen ana arı dağıtımı törenine Ahmetli Koordinasyon İşleri Müdürü Orçun Abalı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri ve arı üreticilere katıldı. Dağıtım töreni öncesinde üreticilere bilgilendirme de yapıldı.

GELİR ARTIŞI HEDEFLENİYOR

Ana arı dağıtımının yetiştiriciye büyük katkı sağladığını vurgulayarak sözlerine başlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda il genelinde üreticimize katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda da geçen yıl olduğu gibi bu yılda Ahmetlili arı yetiştiricisine ana arı dağıtımı yaptık. Bölgenin yapısına uygun arıların, yetiştiricilerimize katkı sağlayarak, ekonomik gelirlerini arttırmasını hedefliyoruz" dedi.