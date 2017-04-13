Ahmetli Çayı Güvenli Hale Getirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü dere kenarlarını korunaklı hale getirmek için yaptığı çalışmalar kapsamında Ahmetli ilçesine bağlı Altıeylül Mahallesi'nden geçen Ahmetli Çayı'nda 2 buçuk kilometre MASKİ tipi korkuluk imalatına başladı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılı dere bakım-onarım ihalesi kapsamında Ahmetli ilçesinde de dere korkuluk çalışmalarına start verildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Ahmetli ilçesine bağlı Altıeylül Mahallesi'nden geçen derede MASKİ tipi korkuluk ve panel çit imalatı için kaide betonları atılmaya başlandı. İlçede şehir merkezinden geçen Ahmetli Çayı'na bu kapsamda 2 bin 500 metre imalat yapılacak. Şehir merkezinden geçen derede yapılan imalatlar tamamlandığında hem okula giderken yolu kullanan öğrenciler hem de vatandaşlar gönül rahatlığıyla hareket edecek.



Altıeylül Mahalle Muhtarı Mustafa Karadağ, çalışmaların iyi bir şekilde ilerlediğini söyleyerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA