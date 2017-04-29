Ahmet Zeki Üçok: Henüz MİT ve TSK'da Operasyonlar Başlamadı

Eski askeri savcı Ahmet Zeki Üçok katıldığı canlı yayın programında bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 689 ve 690 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname'leri değerlendirdi. Henüz MİT'de ve TSK'da opersayonların paşlamadığını söyleyen Üçok, yeni bir dalganın gelebileceğini ifade etti.

Ahmet Zeki Üçok'un açıklamları:

"TSK AYAĞI HENÜZ BAŞLAMADI"

"Bunun son operasyonla ilgisi olduğunu düşünmüyorum bu daha önceden isimleri tespit edilenlerle ilgili bir kararname. TSK ile ilgili ayağı henüz başlamadı son operasyon sadece Emniyet ile kısıtlı kaldı onun irtibatları tespit edildi. Hem MİT'de Hem TSK'da hem de diğer kamu kuruluşlarında henüz yasal bir süreç başlatılmadı. Yeni bir dalganın geleceğine inanıyorum."

"MİT VE TSK'DAKİ MAHREM İMAMLARI TESPİT EDİLDİ"

"Mahrem imamların MİT'de veya TSK'da irtibatlarının olmadığını düşünmek mümkün değil. Ve onlar da tespit edildi diye biliyorum zaten. Buna ilişkin ilerki günlerde operasyon olacağını değerlendiriyorum."