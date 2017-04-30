Ahmet Yesevi Üniversitesinden "Sesim, Dilim, Bilgim" Türkçe Yarışması

Ahmet Yesevi Üniversitesinde Türk Filolojisi Bölüm Başkanı Dr. Asil Şengün'ün koordinatörlüğünde 8-15 Mart 2017 tarihleri arasında fakülteler arası "Sesim, Dilim, Bilgim" adlı Türkçe yarışması düzenlendi.



Yarışmanın final bölümü 15 Mart Çarşamba günü saat 15.00'te Ahmet Yesevi Üniversitesinin Türkistan yerleşkesinde bulunan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Türkçe bilgi, tercüme, şiir ve şarkı kategorilerinde 300 civarında öğrencinin katıldığı yarışmanın final programına; Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Eren, Filoloji Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Nursaule Aytbaeva, Hazırlık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ahmet Güngör, Türkoloji Enstitüsü Müdürü Dr. Serdar Dağıstan, Terbiye ve Kültürel Faaliyetler Müdürü Lezzet Esentayeva'nın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve Türk Dünyasından öğrenci katıldı.



Rektör Yardımcısı Eren, programın açılışında yaptığı konuşmasında dilin önemini vurgulayarak, "Konu dil olunca ayrı bir değer, ayrı bir anlam, ayrı bir önem arz etmektedir. Dil, varlığın kendi var oluşunu ifade etmesi bakımından olmazsa olmaz unsurlarından biridir. İşte bu açıdan dil gönül dili ile birleşince o zaman mana bulmaktadır. Dil kültürün evidir; bu kültür dille dışa çıkınca o zaman medeniyetler ortaya çıkmaktadır. Konunun, köklü geçmişe sahip, etik, estetik ve geniş coğrafyalara yayılmış Türkçe olması ve bu estetik dilin sanatla, şiirle birleşmesi ise bunu daha da anlamlı kılmaktadır" dedi.



Eren, yarışmaya katılanları tek tek tebrik ederek, bu yarışmanın kaybedeninin olmadığını, kazananın ise Türk Dili, Türk Dünyası ve Ahmet Yesevi Üniversitesi olduğunu ifade etti. Daha sonra söz alan Filoloji Fakültesi Dekanı Aytbaeva, yarışmaya katılan tüm öğrencilere başarılar diledi. Önemli olanın derece almak değil, böyle bir yarışmada yer almanın da ayrı bir başarı olduğunu belirtti. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri neticesinde dereceye giren öğrenciler, programın sonunda Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Eren tarafından ilan edildi.



Yarışmanın ödül töreni ise 26 Nisan 2017'de gerçekleştirilen 'Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nin açılış programında yapıldı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri; Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay, Marmara Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Arat, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Valihan Abdibekov ile Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış tarafından takdim edildi. - ANKARA