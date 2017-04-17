Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Yesevi Olimpiyatı" Düzenlendi

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından organize edilen Kazakistan genelindeki Yesevi Olimpiyatı'na 14 eyaletten öğrenciler katıldı.



Çeşitli kademelerde 11 alanda gerçekleşen olimpiyata toplamda 6 bin 600 öğrenci başvurdu. İnternet üzerinden olimpiyatın ilk aşaması yapıldı ve ilk etapta toplam bin 200 öğrenci elemeleri geçti. 14 Nisan'da Ahmet Yesevi Üniversitesinde yapılan sınavda dereceye giren 100 öğrenci ise gelecek yıl ücretsiz olarak Türkiye bursuyla öğrenim görmeye hak kazandı. Düzenlenen olimpiyatta öğrenci adaylarına kampüs önünde düzenlenen fuarda Ahmet Yesevi Üniversitesi fakülteleri ve bölümleri tanıtıldı.



Yesevi Olimpiyatlarının sonuçları ise Ahmet Yesevi Üniversitesi Prodüksiyon Merkezi tarafından düzenlenen gala konserinde açıklandı. Konsere, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Valihan Abdibekov, Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eren ile Yrd. Doç. Dr. Berik Ahmetov katıldı. Ahmet Yesevi Üniversitesi Prodüksiyon Merkezinin hazırladığı gösterilerin ardından Prof. Dr. Valihan Abdibekov ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eren birer konuşma yaparak derece alan öğrencilere ödüllerini ve belgelerini verdi. - ANKARA