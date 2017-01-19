Ahmet Yesevi, Türksoy Çatısı Altında Anıldı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Musa Yıldız, Ahmet Yesevi konulu 'Türk Dünyasının Öncüleri Konferansı'na katıldı. Yıldız, Ahmet Yesevi'nin yaşadığı dönemde zamanını çok iyi kullandığını ifade ederek, "Hoca Ahmet Yesevi 99 bin talebe yetiştirmiştir. Yesevi Üniversitesi'nde modern teknoloji ile bu güne kadar mezun ettiğimiz öğrenci sayısı 75 bin. Nasıl bir aşk, nasıl bir sevgi, nasıl bir ileri görüş. Onun başarısındaki en önemli şey tabii zamanı iyi kullanmak, iyi değerlendirmek" dedi.



Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yıldız, TÜRKSOY'un düzenlediği Hoca Ahmet Yesevi konulu 'Türk Dünyası Öncüleri Konferansı'na davetli olarak katıldı. TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseniov ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta Yıldız'ın yanı sıra çeşitli üniversitelerden hocalar ve öğrenciler de konuk olarak yer aldı.



"Ahmet Yesevi zamanını üçe bölüyordu"



Konferansta Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatından anekdotlar paylaşan Musa Yıldız, "Zamanını üçe bölüyordu Yesevi; zamanının üçte birlik kısmını Allahü Teala'nın 'Ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet ve kulluk etsinler diye yarattım' emrine uyarak ibadetle geçiriyordu. Diğer üçte birlik kısmını da Peygamber Efendimizin 'Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya bunları seven ol; bir dördüncüsü olma ki helak olursun' emrine uyarak öğrenci yetiştiriyordu. Üçüncü kısmında da herkese örnek bir davranış sergiliyor, alnının teriyle kaşık ve kepçe yontup onları satarak geçimini sağlıyordu. Ama orada da kendisine Allah, Yesevi samimi olunca halden anlayan bir öküz nasip etmişti. Onun yaptığı kaşık ve kepçeyi Yesevi adına sokaklarda satıyordu. Hoca Ahmet Yesevi'nin öküzü, insanlar onu satışı yaparken gördüklerinde 'Bu, Hoca Ahmet Yesevi'nin öküzü o bizim çocuklarımızı yetiştiriyor. Bir katkı da biz yapalım' deyip bir kaşık alıyorlardı ve parayı heybeye koyuyorlardı" diye konuştu.



"Yesevi, 99 bin talebe yetiştirmiştir"



Hoca Ahmet Yesevi'nin bütün derdinin Türk dünyasının birlik ve beraberliği sağlayacak nesiller yetiştirmek olduğuna dikkat çeken Yıldız, "Dönem çok dalgalı, sıkıntılı bir dönem. Onun derdi bütün Türk dünyasında birlik ve beraberliği sağlayacak nesiller yetiştirmek. Bir ikincisi Divani Hikmet'te diyor ki, 'Dertsiz insan, insan değil bunu anla. Aşksız insan, hayvan cinsi bunu dinle.' Ahmet Yesevi ve dikkat ettiği tek şey zamanı çok iyi kullanmak. Hayat fani, bu hayatta kalıcı bir şeyler yapmak lazım en güzel eser talebe yetiştirmek ve kitap yazmak. Hadi hazretleri diyor ki, 'İnsanı dur ki komalı bu dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser.' Hoca Ahmet Yesevi yerinde yeller esmemesi için Hacı Bektaş-i Veli hazretlerinin Velayetnamesi'nde ifade ettiği gibi 99 bin talebe yetiştirmiştir. Yesevi Üniversitesi'nin modern teknoloji ile bu güne kadar mezun ettiğimiz öğrenci sayısı 75 bin. Nasıl bir aşk, nasıl bir sevgi, nasıl bir ileri görüş onun başarısındaki en önemli şey tabii zamanı iyi kullanmak, iyi değerlendirmek" ifadelerini kullandı. - ANKARA