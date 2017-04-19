Ahmet Yesevi İlkokulunda Keşkek Geleneği Devam Etti

Nazilli'nin en eski okulları arasında yer alan Ahmet Yesevi İlkokulu geleneksel keşkek hayırlarından birisini daha gerçekleştirdi.



Yoğun katılımın gerçekleştiği hayırda protokol üyelerinin yanı sıra öğrenci velileri ve öğrencilere keşkek, turşu ikram edildi. Okul bahçesinde bir gün önceden hazırlıkları yapılan ve toplamda bin 500 kişi için pişirilen keşkek, öğle saatlerinde dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 3 saat süren etkinliğe MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu başta olmak üzere AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP İlçe Başkanı Adnan Dönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri, daire müdürleri, diğer okulların müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Geleneksel halde düzenledikleri ikinci keşkek hayrının öğretmen ve velilerin katkıları ile gerçekleştirildiğini ifade eden Ahmet Yesevi İlkokulu Okul Müdürü Tayfun Özkan, "Okulumuz Okul Aile Birliğinin, öğretmenlerinin ve personelinin katkıları ile yapılan keşkek hayrımızın ikincisini gerçekleştirdik. Önemli olan, birlik beraberliği ve kardeşliği sağlamak dostlarımızı, arkadaşlarımızı aramızda görmektir. Öğrencilerimizle, velilerimizle, öğretmenlerimizle ve konuklarımızla okulda güzel bir program ve hep birlikte olmanın sevincini yaşamayı hedefledik. 380 öğrencimizin bulunduğu okulumuzda yapmış olduğumuz keşkek hayrımız ise bin 500 kişiliktir. Keşkek hayrımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN