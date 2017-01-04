Ahmet Türk'ün Sağlık Durumuna İlişkin İddialar

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, tutuklu Ahmet Türk'ün yarın Silivri Devlet Hastanesi Üroloji ve Dahiliye Polikliniğine sevkinin planlandığı, buradaki tedavileri tamamlandıktan sonra sağlık kurulu raporunun sonucuna göre adli tıp işlemlerinin yapılacağı bildirildi.



Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile özellikle sosyal medyada Ahmet Türk'ün sağlık durumuna ilişkin gerçekleri yansıtmayan haber ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.



Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ahmet Türk'ün 24 Kasım 2016 tarihinde Ceza İnfaz Kurumuna alındığı ve yapılan ilk muayenesi sonucunda; Memorial Ankara Hastanesinde 15 Şubat 2016'da kendisine kalp pili takıldığına ilişkin rapora istinaden kontrol amaçlı Silivri Devlet Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine sevk edildiği belirtildi.



Türk hakkında 30 Kasım ve 6 Aralık 2016 tarihlerinde sevk planlamasının yapıldığı fakat tutuklu Ahmet Türk'ün dilekçe vererek çeşitli nedenlerle 2 kez hastaneye gitmediği belirtilen açıklamada, "12 Aralık 2016 tarihinde Türk'ün yeniden Silivri Devlet Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine sevki yapılmış, yapılan muayenesi sonucunda ileri tetkik ve tedavi için Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk gerçekleştirilmiştir. 20 Aralık 2016 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisine sevki sağlanan Türk'e, yapılan muayenesi sonucu 6 ayda bir kalp pili kontrolü önerilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Tutuklu Türk'ün, ceza ertelemesi talebinde bulunmadığı ancak 19 Aralık 2016 tarihinde Ceza İnfaz Kurumu tarafından resen işlemlerin başlatıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Bu kapsamda yarın Silivri Devlet Hastanesi Üroloji ve Dahiliye Polikliniğine sevki planlanan Türk'ün, buradaki tedavileri tamamlandıktan sonra sağlık kurulu raporunun sonucuna göre adli tıp işlemleri yapılacaktır. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bu tür haber ve paylaşımlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."