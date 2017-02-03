Ahmet Türk'ün Sağlık Durumu

Terör soruşturması kapsamında Elazığ'da tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün avukatı Zeynep Ceren Boztoprak, İstanbul Adli Tıp Kurumundan müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin verilen raporda, "cezaevinde kalmasında hayati tehlike bulunmadığına" yer verildiğini ancak bunun nihai karar olmadığını bildirdi.



Boztoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adli Tıp Kurumundan çıkan raporda, Türk'ün rahatsızlığı bulunduğu ve 6 ayda bir kontrol edilmesi gerektiğinin yazıldığını aktardı.



Söz konusu raporda, müvekkilinin cezaevinde kalmasının hayati tehlike oluşturmadığının ifade edildiğini vurgulayan Boztoprak, bu raporun nihai olmadığını söyledi.



Boztoprak, Türk'ün tahliyesi için başvuruda bulundukları Mardin Sulh Ceza Hakimliğinden çıkacak kararı beklediklerini kaydetti.



İçişleri Bakanlığınca geçen yıl 17 Kasım'da görevden uzaklaştırılan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde 21 Kasım 2016'da gözaltına alınmış ve 3 gün sonra tutuklanmıştı.



Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Türk, 15 Ocak'ta Elazığ F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.