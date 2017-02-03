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Ahmet Türk Tahliye Edildi
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Ahmet Türk Tahliye Edildi
3 Şubat 2017 Cuma 17:52
Mardin Sulh Ceza Mahkemesi Ahmet Türk'ün tahliyesine karar verdi.
Mardin
Sulh Ceza Mahkemesi
Ahmet Türk
'ün tahliyesine karar verdi.
Kaynak:
Dunya.com
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