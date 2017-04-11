Ahmet Türk: "Referandumda Verilecek Oyların Tarih Önünde Sorumluluğu Çok Büyük"
HDP’nin Batman’da düzenlediği referandum mitinginde konuşan Eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, “Hala yarınları düşünmekten aciz olan insanlara söylüyorum ve onlara sesleniyorum, yalvarıyorum yarınlarımızı karartacak bir çalışmanın içinde olmayın.
HDP'nin Batman'da düzenlediği referandum mitinginde konuşan Eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, "Hala yarınları düşünmekten aciz olan insanlara söylüyorum ve onlara sesleniyorum, yalvarıyorum yarınlarımızı karartacak bir çalışmanın içinde olmayın. Bunun tarih önünde sorumluluğu çok büyüktür" dedi.
HDP Batman İl Başkanlığınca, referandum çalışmaları çerçevesinde miting düzenlendi. 16 Mayıs Şehir Stadı önünde düzenlenen mitinge, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk katıldı. Burada konuşan Türk, 16 Nisan'da yapılacak referandum da iyi düşünerek tercih yapılması gerektiğini belirterek, "Bunu hala yarınları düşünmekten aciz olan insanlara söylüyorum ve buradan onlara sesleniyorum. Yalvarıyorum yarınlarımızı karartacak bir çalışmanın içinde olmayın bunun tarih önünde sorumluluğu çok büyüktür. Çocuklarımıza, torunlarımıza karşı hesap veremeyiz. Bu kadar önemli bir referandum dur" dedi.
HDP Milletvekili Önder ise Ahmet Türk'ün yalvarışına kayıtsız kalanların insan olmadığını ifade ederek, "Ben Ahmet Türk'ün kendi adına başka partilere oy verenlere ilk defa 'size yalvarıyorum' lafını duyuyorum. Buna kayıtsız kalan insan değildir. Ahmet Türk'ün dizleri toprağa değmemiştir. Hiçbir zalimin önünde diz çökmemiştir. Dünya malına tamah etmemiştir. İlk defa ağzından böyle bir laf işittim bu kolayından bir laf değildir. Bütün Kürt halkının bunun manasını önemli bir şekilde düşünmesini istiyorum. Bize düşen budur bu lafta çok keramet var gelecek kendi ellerimizdedir. İşte bu referandum seçimlerden bile daha önemli ve belirleyicidir" diye konuştu. - BATMAN