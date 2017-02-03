Son günlerde adından sıkça söz ettiren duayen siyasetçi Ahmet Türk kimdir? İşte cevabı...

AHMET TÜRK KİMDİR?

2 Temmuz 1942 yılında dünyaya gelen Ahmet Türk aslen Mardinlidir. Kürt asıllı Türk siyasetçi olan Ahmet Türk 11 Aralık 2009 tarihinde kapatılan DTP'nin son genel başkanı olup, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılmış olan 24. dönem milletvekili genel seçiminde BDP'nin destekleyeceği bağımsız aday olarak Mardin'den aday olmuştur.

1954 senesinde babası Hacı Sinan'ı kaybeden Ahmet Türk'ün aktif politik hayatı, milletvekili ağabeyi Abdürrahim Türk'ün öldürülmesi ile başlamıştır. İlk defa milletvekilliği'ne 1973 senesinde Demokratik parti'den Mardin milletvekilli olarak seçildi. Daha sonra bu partiden istifa ederek CHP'ye katıldı. 1980 senesinde kadar CHP bünyesinde görev aldı.

Devam eden yıllarda çeşitli sol partilerde görev alan Ahmet Türk, 1987 yılında SHP'ye katıldı. 1989 yılında Paris'teki Kürt konferansına katıldığı gerekçesiyle milletvekili bulunduğu SHP'den ihraç edildi.

2009 senesinde kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk'e, Turan ve Metin Bilen kardeşlerin Samsun'daki duruşmasını izlediği sırada yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Türk'ün burnu kırıldı.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde Bağımsız Mardin Milletvekili olarak meclise girdi. 2014 yılında Türk, BDP'nin desteği ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk 21 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındı.