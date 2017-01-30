Ahmet Türk, Kaderini Belirleyecek Rapor İçin İstanbul'a Getirildi

Mardin'de hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden alındıktan sonra tutuklanan Büyükşehir Belediyle eski Başkanı Ahmet Türk, hakkında sağlık raporu düzenlenmesi için Elazığ Cezaevi'nden bugün uçakla İstanbul'a getirildi. Türk'ün, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği belirtildi.

RAPOR İÇİN İSTANBUL'DA

Tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevi'ne konulan ve Diyarbakır'da görülen hakkındaki dava nedeniyle Elazığ Cezaevi'ne nakledilen Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, bugün Elazığ'dan İstanbul'a getirildi.

RAPOR SONRASI TEKRAR ELAZIĞ'A GÖTÜRÜLECEK

Sağlık sorunları bulunduğu belirtilen Türk'ün, kendisi için hazırlanacak olan sağlık raporu için İstanbul'da Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü ve oradaki işlemlerin ardından yeniden Elazığ Cezaevine gönderileceği belirtildi.