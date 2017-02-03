Ahmet Türk Hakkında Adli Kontrol Kararı

Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu yargılanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verildi. Türk'ün birkaç saat içerisinde cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.



İçişleri Bakanlığınca 17 Kasım 2016'da görevden uzaklaştırılan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan terör soruşturması çerçevesinde 24 Kasım 2016'da tutuklanara, İstanbul Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti. Türk, daha sonra ise Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti. Türk, sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanması için yapılan çağrılar üzerine Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Ancak Adli Tıp Kurumu, bugün Mardin Adliyesine gönderdiği raporda, "Altı ayda bir tıbbi kontrollerinin yapılması şartıyla cezaevinde bulunması hayati tehlike oluşturmamaktadır" ifadelerine yer verdi. Bunun üzerine avukatları, bugün Mardin Sulh Ceza Hakimliğine Türk'ün tahliye edilmesi için talepte bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, Türk hakkında yurt dışı yasağı getirip, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Türk'ün önümüzdeki saatlerde cezaevinden çıkarılması bekleniyor. - MARDİN