TÜMÜ
Haberler Search
Ahmet Türk Elazığ'a Nakledildi

Ahmet Türk Elazığ'a Nakledildi

Görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, İstanbul Silivri Cezaevi’nden Elazığ T Tipi Cezaevi’ne nakledildi.

Ahmet Türk Elazığ'a Nakledildi

Görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, İstanbul Silivri Cezaevi'nden Elazığ T Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

Edinilen bilgilere göre, görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan ve İstanbul Silivri Cezaevi'ne gönderilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, Elazığ T Tipi Cezaevi'ne sevk edildi. Sevkin, dün gece saatlerinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı da önceki gün tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti. - ELAZIĞ

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Milletvekili Türk, Silivri Cezaevi, Ahmet Türk, Fırat Anlı, Istanbul, İstanbul, Silivri, Kandıra
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads