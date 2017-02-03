Ahmet Türk'e Tahliye Kararı

MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınan sonra tutuklanan Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine Mardin Sulh Ceza Hakimliği tahliyesine karar verdi.



Sağlık sorunları nedeniyle daha önce tutuksuz yargılanması için çağrılar yapılan ve son olarak İstanbul Adli tıp Kurumu'na gönderilen Ahmet Türk için Adli Tıp kurumunun, 'Cezaevinde kalabilir' raporu bugün Mardin Adliyesi'ne gönderildi.



Ahmet Türk'ün avukatları, tahliye edilmesi için Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Tahliye talebini değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Elazığ Cezaevi'nde bulunan Ahmet Türk'ün tahliyesine karar verdi. Kararın Elazığ'a bildirilmesi üzerine Ahmet Türk'ün bugün cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor. - Mardin