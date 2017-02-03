Ahmet Türk'e Tahliye Kararı (3)

AHMET TÜRK CEZAEVİNDEN ÇIKTI



Sağlık sorunları nedeniyle hakkında tahliye kararı verilen Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Elazığ Kapalı H tipi Cezaevi'nden çıktı. Yakınları ve Elazığ DBP il teşkilatı üyeleri tarafından karşılanan Türk, cezaevi önünde bekleyen gazetecilere konuştu. Türk, "Tahliye olduk, ama sevinçli değiliz. Milletvekili arkadaşlarımız, partimizin genel başkanı, belediye başkanlarımız, hele hele aynı koğuşta kaldığımız Fırat Anlı'dan ayrılmak da kolay değil. Umut ederim ki, ülkede ortak bir akıl oluşur. Bu ülkede artık ortak akılın hareket etmesi gerekir. Sorunları ortak akılla çözmenin dönemidir diye düşünüyorum. Ama sonuç olarak barışın haricinde bir formül düşünemiyorum" dedi. Sağlığıyla ilgili bir gazetecinin sorusu üzerine Türk, "Sağlık sorunlarım vardı, içeri alınmamızın hukuki bir dayanağı yoktu. İnşallah adalet tecelli eder, tüm arkadaşlarımız serbest kalır" diye karşılık verdi.