Ahmet Turan Okyay, Bronz Madalya Kazandı
AVRUPA Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Ahmet Turan Okyay, koparmada bronz madalya kazandı.
AVRUPA Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Ahmet Turan Okyay, koparmada bronz madalya kazandı.
Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 69 kiloda mücadeleler yapıldı. Silkmede 170 kilo kaldırarak 5'inci sıraya yerleşen Ahmet Turan Okyay, koparmada 142 kilo kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu. Okyay, toplamda ise 312 kilo ile 5'inci sırada yer aldı. - İstanbul
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