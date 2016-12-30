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Ahmet Şık Tutuklandı
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Ahmet Şık Tutuklandı

Gazeteci Ahmet Şık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ahmet Şık Tutuklandı

Gazeteci Ahmet Şık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Dunya.com

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