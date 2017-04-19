Ahmet Şerif İzgören - Kendi Hayatının Lideri Olmak – Fark Yaratmak
"Ahmet Şerif İzgören - Kendi Hayatının Lideri Olmak – Fark Yaratmak" semineri 19 Nisan'da gerçekleşecek.
"Ahmet Şerif İzgören - Kendi Hayatının Lideri Olmak – Fark Yaratmak" semineri 19 Nisan'da gerçekleşecek.
Bu seminerde en çok duyacağınız kelimeler, ufuk, motivasyon, adalet, güven, bilgi, iletişim olacak. Bu özellikleri kendi hayatınızda uygulamaya hazırsanız bu seminer tam size göre. Yaşanmış gerçek hikayeler duyup ilham almaya ne dersiniz?
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Swissotel Büyük Efes
Mekan Adresi : Gaziosmanpasa Bulvarı No: 1
Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Ahmet Şerif İzgören - Kendi Hayatının Lideri Olmak – Fark Yaratmak
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io