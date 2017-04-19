"Ahmet Şerif İzgören - Kendi Hayatının Lideri Olmak – Fark Yaratmak" semineri 19 Nisan'da gerçekleşecek.



Bu seminerde en çok duyacağınız kelimeler, ufuk, motivasyon, adalet, güven, bilgi, iletişim olacak. Bu özellikleri kendi hayatınızda uygulamaya hazırsanız bu seminer tam size göre. Yaşanmış gerçek hikayeler duyup ilham almaya ne dersiniz?



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Swissotel Büyük Efes



Mekan Adresi : Gaziosmanpasa Bulvarı No: 1



Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Ahmet Şerif İzgören - Kendi Hayatının Lideri Olmak – Fark Yaratmak



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır