Ahmet Şerif İzgören - Kendi Hayatının Lideri Olmak – Fark Yaratmak

"Ahmet Şerif İzgören - Kendi Hayatının Lideri Olmak – Fark Yaratmak" semineri 19 Nisan'da gerçekleşecek.

Ahmet Şerif İzgören - Kendi Hayatının Lideri Olmak – Fark Yaratmak

"Ahmet Şerif İzgören -  Kendi Hayatının Lideri Olmak – Fark Yaratmak" semineri 19 Nisan'da gerçekleşecek.

Bu seminerde en çok duyacağınız kelimeler, ufuk, motivasyon, adalet, güven, bilgi, iletişim olacak. Bu özellikleri kendi hayatınızda uygulamaya hazırsanız bu seminer tam size göre. Yaşanmış gerçek hikayeler duyup ilham almaya ne dersiniz?

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Swissotel Büyük Efes

Mekan Adresi : Gaziosmanpasa Bulvarı No: 1

Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Ahmet Şerif İzgören - Kendi Hayatının Lideri Olmak – Fark Yaratmak

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io