Ahmet Selçuk İlkan, Mehmet'in Gezegeni'ne Konuk Oldu!

Ahmet Selçuk İlkan'ın "Gözler Kalbin Aynasıdır" şiiriyle başlayan program, "Unutulmayan Şarkılar" isimli proje albümünde kendisine eşlik eden sanatçıların katılımıyla da hayli renklendi.

Muazzez Ersoy "Ahmet Selçuk İlkan ve Ferdi Tayfur ile Almanya turnesinde tanıştım"

Programın ilk konuklarından biri Muazzez Ersoy oldu. Ersoy, ilk olarak Ahmet Selçuk İlkan'la nasıl tanıştıklarını şöyle anlattı: "Ahmet Selçuk İlkan ve Ferdi Tayfur ile bir Almanya turnesinde tanışmıştım. Çok sevdik birbirimizi. O günden bu güne sevgimiz, dostluğumuz baki. Hep devam ediyor. Şunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Mehmet'in bende çok büyük emeği vardır. Asla inkar edemem. Çok katkın oldu bana." Muazzez Ersoy keyifli sohbetin ardından Ahmet Selçuk İlkan'ın "Unutulmayan Şarkılar" isimli albümünde seslendirdiği "Kahır Mektubu" isimli şarkıyı söyledi.

Ahmet Selçuk İlkan: "Besteciler bir eser çıkarttığı zaman bunu o sanatçıya beğendirmek zorundaydı"

Gezegen Mehmet'in "Eskisi gibi patlayan şarkı pek çıkmıyor. Güzel şarkı mı çıkmıyor, yoksa insanların algısı mı kapalı?" sorusu üzerine usta sanatçı, "Bence bunun bir formülü var. Önceden söz yazarları, besteciler bir eser çıkarttığı zaman bunu o sanatçıya beğendirmek zorundaydı. Ama günümüzde pek öyle değil. Artık hem yazıyorlar, hem beste yapıyorlar. Sonra da şarkıyı kendileri okuyor. Oysa biz eskiden şarkıyı beğendirmeye mecburduk. En güzel şarkılara bakın, hepsinin söz yazarı ayrıdır. Bestekarı ayrıdır" dedi.

"Ferdi Tayfur komedyen olmayı çok istemiştir"

Ferdi Tayfur'un kendisi için ne ifade ettiğiyle ilgili soruya ise İlkan, "Öncelikle bir ağabey benim için. Benim için ailemden biri Ferdi Tayfur. Çok zaman geçirdik beraber. O kadar güzel anılarımız var ki. Birlikte güldük, birlikte ağladık. Birbirimizin sır küpüyüz aslında. Şunu da itiraf edeyim. Komedyen olmayı çok istemiştir kendisi" dedi.

Kutsi: "Şarkı yazarken tıkanırsam Ahmet abiye soruyorum"

Muazzez Ersoy'un ardından programa katılan Kutsi, Ahmet Selçuk İlkan'la çalışma fırsatı bulduğu için çok şanslı olduğunu belirterek "Ahmet ağabeyin şöyle bir özelliği var. Kalbinden geçenleri anında kaleme dökebiliyor. Bir şarkı yazarken tıkandığımda Ahmet ağabeye danışıyorum. Yaklaşık üç dakikada çözüyor" diyerek itirafta bulundu.

Koray Avcı: "Bizim Sokaklar" şarkısı annemin en sevdiği şarkıdır"

Koray Avcı ise albüme nasıl dahil olduğunu şu sözlerle anlattı: "Ahmet Çelenk böyle bir proje olduğunu söyledi. Ahmet Selçuk ağabeyim de bir parçayı benim söylememi istemiş. 'Hangi parçayı okumak istersin?' dediler. 'Hangisi bana layık görülüyorsa onu okurum' dedim. 'Bizim Sokaklar' şarkısı geldi bana. Annemin en sevdiği şarkıdır aynı zamanda. Teyzemle beraber dinlerken ağlarlarmış. Çok heyecanlandım. Çok büyük keyifle okudum".

Ahmet Selçuk İlkan: "80'li yıllarda gönülden bağlandığım, sevdiğim biri vardı"

Ahmet Selçuk İlkan programda bir de itirafta bulundu. İlkan, "80'li yıllarda gönülden bağlandığım, sevdiğim biri vardı. Uzakta, Almanya'da yaşıyor. Yılda sadece bir defa gelebiliyor Türkiye'ye tatile. Avşa'ya tatile gittik bir haftalığına, sahildeydik. Ben ona bu aşkın bu şekilde devam edemeyeceğini söyledim. 'Ayrılalım' dedim. Ayağa fırladı birden, 'Ayrılmak kanun mu aşk kitabında?' dedi bana birden… O kadar etkilendim ki o sözden. Onu orada bıraktım, pansiyona çıktım. 'Ne olur söyleyin sevenler bana, ayrılmak kanun mu aşk kitabında' şeklinde kaleme döktüm. İşin ilginç tarafı, o şarkıyı yazdığım hanımefendi şimdi benim eşim" dedi.



Programı İbrahim Erkal'a armağan ettiklerini belirten Gezegen Mehmet, Koray Avcı, Kutsi ve Ahmet Selçuk İlkan da geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Koray Avcı ve Kutsi'den sonra programa katılan Elif Kaya, keyifli sohbetin ardından "Bir Bilebilsen" isimli şarkıyı seslendirdi. Programın konuklarından biri de Emre Altuğ'du. Altuğ, programda "Sevdikten Sonra" isimli şarkıyı seslendirirken İntizar, "Geçen Yıl Bu Zamanlar", Cengiz Kurtoğlu, "Seninle Aşkımız Eski Bir Roman", Coşkun Sabah ise "Tahta Masa" isimli şarkıları seslendirdi.

Coşkun Sabah; "Gazinodan kovuldum"

Oldukça keyifli bir sohbet eşliğinde geçen programda, itirafların da ardı arkası kesilmedi. Coşkun Sabah, gazinoda ut çaldığı dönemlerde kovulduğunu ve o gün önemli bir karar aldığını açıkladı. Kimsenin arkasında ut çalmamaya karar verdiğini dile getiren Sabah, bu sebeple şarkıcı olduğunu açıkladı.

Hakan Altun da programa dahil olan sanatçılar arasında yer aldı. Altun "Sabahçı Kahvesi" isimli şarkıyı seslendirdi. Keyifli anların yaşandığı programa Gezegen Mehmet ile Coşkun Sabah'ın düeti damga vurdu.

Ahmet Selçuk İlkan'ın konuk olduğu programın tekrarı Pazartesi günü saat 21.00'de Kral TV'de yayınlanacaktır.

Programı ayrıca Kral Grubu'nun resmi YouTube kanalı kralmüzik'ten de izleyebilirsiniz...