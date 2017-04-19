Ahmet Özhan - Kutlu Doğum Konseri

Ahmet Özhan, 19 Nisan'da CRR'de sizlerle olacak.



Peygambere itaat Allah'a itaattir. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Kim Peygamber'e itaat ederse, muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Kim de (itaatten) yüz çevirirse (üzülme), biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik." (Nisa/80).



Hz. Peygamber Allah'ın kulu, elçisi ve en Sevgilisi'dir. Ahlakı Kur'an'dır. Allah'a inananlar için, dünya ve ahiret işlerinin tümünde en güzel örnek O'dur. Kur'an'ın örnek uygulayıcısı O'dur. O'nun emirleri de Kur'an'ın ruhuna uygun olup yalnız kendi zamanıyla kayıtlı değil, bütün zamanlarda geçerlidir. Çünkü O, hikmetin asıl sahibi insan-ı kamilin en mükemmelidir.Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz, bu yüzden Türk-İslam medeniyetindeki aşkın, irfanın ve estetiğin kaynağıdır.



Dini-Tasavvufi Türk şiirinde yazılan yüzlerce güzel şiirde Hz. Peygamber, farklı mazmunlarla methedilmiştir. Tekkelerde yüzyıllardır okunan ilahilerin çoğu da na't şeklindedir. Dolayısıyla Türk Müsıkisinde peygamber sevgisini anlatan çok güzel eserler bestelenmiştir.



Bu konserde devlet sanatçısı Ahmet Özhan'ın latif icrasıyla seslendireceği eserler, yüzlerce yıllık zaman diliminde demlenen Hz. Peygamber sevgisinin saz ve söze bürünmüş halidir.



Ahmet Özhan 1960'lı yılların sonlarında İstanbul Belediye Konservatuvarı ve Üsküdar Müsıki Cemiyeti'nde müzik eğitimini tamamlamıştır. Genç yaşta sahneye çıkan Ahmet Özhan, ilerleyen yıllarda plak çalışmalarının yanı sıra, sinema filmleri, televizyon dizi ve konserleri, radyo çalışmaları ile çeşitli televizyon kanallarının müzik programlarında yorumcu, programcı ve yönetmen olarak da görevler almıştır. 1973 senesinde oyunculuk deneyimi yaşar ve 4 film çevirir. Ahmet Özhan, popüler ve klasik Türk müziğinin yanı sıra, 80'li yılların başından itibaren tasavvuf müziği çalışmalarına başlar. 1980 yılından beri iştirak ettiği Konya Mevlana İhtifalleri, 1984'den beri yer aldığı İstanbul Festivali ile Güldeste isimli klasik ve tasavvuf müziği konserleri ve Tokyodan San Francisco'ya kadar pek çok yurt dışı ve sayısız yurt içi konserleri ile müzik birikimlerini sanatseverlere sundu. 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını aldı. Hacı Arif Bey, Aliş, Hafız Yusuf Efendi gibi müzikal belgesel filmleri çevirdi. 1985 de Singapur'da yapılan Asya Müzik Festivali'nde ülkemizi temsil etti. 1981- 1991 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kuruluşunda yer almış ve o tarihten beri bu topluluğun Kurucu Genel Sanat Yönetmenliği görevini sürdürmektedir. Genel Yönetmeni ve solisti olduğu toplulukla Ateş-i Aşk isimli beş CD'lik tasavvuf müziği albümü, padişah bestekarların eserlerinden oluşan bir CD ve yine İlahiyat-ı Kenan isimli bir tasavvuf müziği albümü yaptı. Topluluk çalışmalarını Konya Mevlana İhtifalleri'nin yanı sıra, İstanbul Festivali gibi etkinliklerde verdiği klasik ve tasavvuf müziği konserleriyle sürdürmektedir. Sanatçı "Meşk" ismini verdiği tasavvuf albümleri projesinin ilkini 2006 yılında çıkardığı Ramazan İlahileri albümüyle başlatmıştır. Sanatçı Mevlana'yı anmak için Konya'da düzenlenen Şeb-i Aruz törenlerine de her sene konuk sanatçı olarak katılmaktadır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : CRR Konser Salonu



Mekan Adresi : Darülbedayi Cad.



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Ahmet Özhan - Kutlu Doğum Konseri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır