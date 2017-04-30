Ahmet Nur Çebi: "Şampiyonluk En Çok Beşiktaş'a Yakışıyor"

"Pes etmedik. En büyük yine Beşiktaş"



"Demba Ba'dan daha çok faydalanacağımız günler olacaktır"



"Beşiktaşlılar rahat olsun"



Beşiktaş 2'nci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Derbi zor bir maç olacak ama umarım Beşiktaş kazanacak" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş 2'nci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Başakşehir'i tebrik ediyorum. Bir maç kazandılar ama şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş'tır. Bu bir mücadeledir. Kazanan, kaybeden taraf olacak. Kaybedenlere baktığınız zaman yine şampiyonluk en çok Beşiktaş'a yakışıyor. Çocuklarımız mücadele ettiler. Bugün böyle bir günmüş. Taraftarlarıma ve bütün camiaya daha yolumuz olduğunu söylemek istiyorum. Pes etmedik. En büyük yine Beşiktaş" diye konuştu.



"DERBİ ZOR BİR MAÇ OLACAK AMA UMARIM BEŞİKTAŞ KAZANACAK"



Ligin 30'uncu haftasında Vodafone Arena'da oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Çebi, "Derbi zor bir maç olacak ama umarım Beşiktaş kazanacak. Bugünkü sonuca bakarak hiç kimse kendine yol biçmesin. Bizim için bugünkü maç geleceğimizin bir göstergesi değil" dedi.



"DEMBA BA'DAN DAHA ÇOK FAYDALANACAĞIMIZ GÜNLER OLACAKTIR"



Demba Ba'nın Medipol Başakşehir karşısında attığı gol ile ilgili de konuşan Çebi, "Bugün kötü bir gün ama Demba Ba için çok mutluyum. Ondan daha çok faydalanacağımız günler olacaktır" şeklinde konuştu.



"BEŞİKTAŞLILAR RAHAT OLSUN"



ahmet Nur Çebi, şampiyonluk yarışı için ise "Bugün Başakşehir kazandı. Rakiplerimizle aramızdaki puan farkı ortada. Lig bir maratondur. İpi göğüsleyen kupayı kaldıracak. O takım da Beşiktaş olacak. Beşiktaşlılar rahat olsun" diye konuştu.



HABER-KAMERA: SERHAN TÜRK / İSTANBUL,