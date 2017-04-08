Ahmet Nur Çebi: Matematiksel Olarak Iş Bitmedi

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor karşısında çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, matematiksel olarak şampiyonluk yarışının bitmediğini söyledi. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Beşiktaş'ta keyifler yerinde. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, "Buradan 3 puan almış olmamız bizim için çok büyük bir rahatlık ama yine söylüyorum matematiksel olarak bu iş bitmiş değil. Gördüğünüz gibi çetin rakiplerle ile top oynuyorsunuz. Başarısız olduğunuz taktirde her şeyi kaybedebilirsiniz, halan daha riskimiz var. Ayrıca bugün burada bütün futbol severler çok güzel bir maç izledi" şeklinde konuştu.



"TRABZONSPOR BİZİM KARDEŞ TAKIMIMIZ"



Çebi, Trabzonspor'un kardeş takımları olduğunu belirterek, "Trabzonspor bizim kardeş takımımız. İlk devreye göre çok başarılı bir Trabzonspor takım var. Trabonspor'u tebrik ederim gerçekten büyük aşama kaydetmişler. Oğlumuz, çocuğumuz Olcay'da burada onun da başarılı görüyoruz o da bizi çok keyiflendiriyor. Avrupa kupalarına da Tarbzonspor'un katılmasını isterim. Bundan sonra onlar da önlerde oynayacakları maçlarda ikincilik, üçüncülük için mücadele ederler" ifadelerini kullandı.



Hakemle ilgili yöneltilen soruya ise Çebi, "Ben hakemler ile ilgili konuşmayı sevmiyorum, bana göre ortalamanın üzerinde bir maç yönetti. Hakem ufak tefek hatalar olmuş olabilir onlar da büyütülecek şeyler değil. Başarılı olduğunu düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ın yöneticisi olarak mutluyum ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç oldu ve benim için çok anlamlı" ifadelerini kullandı.



(Gökmen Şahin / İHA)