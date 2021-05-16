Ahmet Nur Çebi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Nur Çebi'nin hayatı ve biyografisi!
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Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli merak ediliyor. Peki, Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi ile ilgili bilgilere yazımızdan erişebilirsiniz.
AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?
Ahmet Nur Çebi (d. 10 Ağustos 1959; Araklı, Trabzon) Türk iş adamı, 34. Beşiktaş Başkanı ve 11. Kulüpler Birliği Başkanı.
Ahmet Nur Çebi doğum tarihi : 10 Ağustos 1959
Ahmet Nur Çebi kaç yaşında : 61 yaşında
Ahmet Nur Çebi mesleği ne : İş adamı, Spor yöneticisi, Beşiktaş Başkanı
Ahmet Nur Çebi nereli : Trabzon
Ahmet Nur Çebi göreve geliş tarihi : 24 Ekim 2019
Kaptan Şirketler Grubunun başkan vekilliğini yapan Çebi, 2012-2018 yıllarında Beşiktaş asbaşkanlığı görevini üstlenmiştir. 20 Ekim 2019'daki olağanüstü kongrede Beşiktaş başkanlığına aday olmuş ve 8644 oyun 5009'unu alarak başkan seçilmiştir.
2020-21 sezonunda Beşiktaş Başkanı olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştır.
Başkanlığı dönemindeki futbol takımı puan tablosu:
2019-2020 : Beşiktaş sezonu 57 puanla 3. sırada tamamladı
2020-2021 : Beşiktaş sezonu 84 puanla 1. sırada tamamladı ve şampiyon oldu.